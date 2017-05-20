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Belediyeden çocukları mutlu eden hizmet

Görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi, 3 ay içerisinde 5 çocuk parkını hizmete açarak, çocukların yüzünü güldürdü.

Belediyeden çocukları mutlu eden hizmet

Görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi, 3 ay içerisinde 5 çocuk parkını hizmete açarak, çocukların yüzünü güldürdü.

20 Mayıs 2017 Cumartesi 13:20
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Belediyeden çocukları mutlu eden hizmet

Bismil Belediyesince Yukarı Darlı Mahallesi'nde düzenlenen törende, 15 Temmuz gecesi şehit olan Ömer Halisdemir'in isminin verildiği çocuk parkının açılışı yapıldı.

Törene, Bismil Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Turgay Gülenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Remzi Çekiç, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Cumhur Bakdemir ve vatandaşlar katıldı.

Parkın açılışını yapan Gülenç, burada çocuklarla sohbet etti.

"Devlet para gönderdi, biz de yaptık. Sizlerin buraya gelip rahat rahat oynamanız için. Bu parkta siz oynayacaksınız, parka sahip çıkın." diyen Gülenç, çocuklara top dağıttı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü ve Bismil Belediyesi encümen üyesi Remzi Çekiç, Gülenç'in talimatıyla 3 bin 900 metrekare alanda park yaptıklarını, bu yöndeki çalışmalarının süreceğini söyledi.

AA

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