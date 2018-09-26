Belediyeden Bismilli çocukları sevindiren proje

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Bismil Belediyesince yürütülen çalışmalarla ilçenin çehresi değişti.

İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiren belediye, çocukları da unutmayarak ilçeyi parklarla donattı.

Park sayısı 17'e çıktı

Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevlendirmeyle birlikte ilçeye 1,5 yıldır hizmet verildiğini, bu süre zarfında ekonomik, sosyal ve kültürel birçok faaliyete imza atıldığını söyledi.

Yaptıkları çalışmalar içerisinde parkların önemli bir yer tuttuğunu aktaran Yüksel, önceki belediye yönetimi döneminde ilçedeki park sayısının 3 olduğunu, bunun ilçede merkezinde yaşayan 67 bin kişi için yetersiz kaldığını belirtti.

Yüksel, kısa bir süre içerisinde park sayısını 17'ye çıkardıklarını ve devam eden projelerinin olduğunu anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"14 parkımız yaklaşık 60 bin metrekare alana kuruldu. Son yaptığımız park da 37 bin metrekarelik bir büyüklüğe sahip. İlçemizde 1,5 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 100 bin metrekare park kurmuş olacağız."

İnşa ettikleri son parkın örnek bir proje olduğunu dile getiren Yüksel, parkı şelalesi, çocukların vakit geçirebileceği oyun grupları, yetişkinlere yönelik çeşitli spor aletleri, bol yeşil alanı ile vatandaşların nefes alabilecekleri, dinlenebilecekleri, eğlenebilecekleri bir alan olarak dizayn ettiklerini anlattı.

Yüksel, inşaatı devam eden daha büyük bir parkın olduğunu ifade ederek, "Kardeş Şehitkamil Belediyemiz ile Millet Bahçesi düzeyinde bir park oluşturuyoruz. Bu park bittiği zaman ilçemiz yeşil alan ve kullanılabilir park açısından metrekare olarak kişi başına düşen yeşil alan miktarı ile Diyarbakır'da da bölgemizde de ilk sıralarda yer alacaktır diye düşünüyorum." diye konuştu.

Vatandaşlar mutlu

Aralık Mahallesi'nde yaşayan Abdulhalim Arslan, hizmetlerden memnuniyetini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bismil'de çalışmalar var. Hizmet güzel, keşke daha önce bunlar yapılsaydı. Daha önce çocuklarımızın oyun alanı yoktu. Şu anda torunları alıp parkta vakit geçiriyorum. Görevlendirme ve önceki belediye yönetimini kıyasa gerek yok. Şu anda yapılanlar ortada. Bunlar geç kalınmış hizmetler. Bu ülkede kim bir taşı bir taşın üstüne koyarsa o insanı alkışlarız, severiz, sayarız. Kim olursa olsun yeter ki hizmet gelsin. Yeter ki insanların refahı, rahatı için bir şeyler yapsın."

Park alanının daha önce çöple dolu olduğunu söyleyen 7. sınıf öğrencisi Pınar Kızılırmak, "Bu köyde oyun oynayacak hiçbir şey yoktu. Sadece bu alan vardı, o da çukurluktu, güzel değildi, içinde çöpler vardı. Biz oynayacak bir yer bulamıyorduk. Burası şimdi çok güzel. Okuldan geldiğimde parka geliyorum. Oyun oynuyoruz. Bütün çocuklar adına belediyeye çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Aydın da daha önce parkları olmadığı için cadde ve sokaklarda oynadıklarını belirterek, "Araçlar gelince kenara çekiliyorduk, geçtikten sonra tekrar oynamaya devam ederdik." dedi.