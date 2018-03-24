Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052
'Giselle' balesi 10 yıl aradan sonra başkentte
'Giselle' balesi 10 yıl aradan...
'Gençlerle iyi bir çekirdek kadro oluşturmaya çalışıyoruz'
'Gençlerle iyi bir çekirdek kadro...
'Sivrihisar cebesi' hala gelinlik kızların hayali
'Sivrihisar cebesi' hala gelinlik kızların...
Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor
Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor
Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi araştırılıyor
Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi...

Belediye personelini taşıyan servis otobüsü eve çarptı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım şirketi ESHOT personelini taşıyan servis otobüsünün kontrolden çıkarak bir eve çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Belediye personelini taşıyan servis otobüsü eve çarptı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım şirketi ESHOT personelini taşıyan servis otobüsünün kontrolden çıkarak bir eve çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

24 Mart 2018 Cumartesi 09:47
0 Okunma
Belediye personelini taşıyan servis otobüsü eve çarptı

Alınan bilgiye göre, Müjdat İrgül (45) idaresindeki 35 UK 567 plakalı servis otobüsü, Cengizhan Mahallesi'nde yolun yağış nedeniyle kayganlaşması yüzünden kontrolden çıktı. Refüjü aşan araç, Umut Tengü'ye ait eve çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye arama kurtarma sağlık (AKS) ekipleri geldi.

Şoför mahallinde sıkışarak yaralanan sürücü İrgül, itfaiye AKS ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Servis otobüsünde bulunan ve kazada hafif yaralanan iki yolcuya ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Ev sahibi Umut Tengü, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarpmanın etkisiyle ailece büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek, deprem olduğu zannettiklerini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Müjdat İrgülBelediye Personelini Taşıyan ServisCengizhan Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3731 terörist etkisiz hale getirildi
3731 terörist etkisiz hale getirildi
Afrinliler Mehmetçik ile cuma namazı kıldı
Afrinliler Mehmetçik ile cuma namazı kıldı
Polise hakaret eden Osman Baydemir'in cezası onandı
Polise hakaret eden Osman Baydemir'in cezası onandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-AB Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-AB Zirvesi'ne katılacak
Düşen uçakta şehit olan üsteğmen askeri törenle uğurlandı
Düşen uçakta şehit olan üsteğmen askeri törenle uğurlandı
Batının düşünce biçimi geleceğe dair umudu zayıflatıyor
Batının düşünce biçimi geleceğe dair umudu zayıflatıyor
Genelkurmay Başkanı Akar 'çatı' davasında ifade verdi
Genelkurmay Başkanı Akar 'çatı' davasında ifade verdi
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Patriot' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Patriot' açıklaması
FETÖ adına çek-senet tahsilatına 40 yıla kadar hapis istemi
FETÖ adına çek-senet tahsilatına 40 yıla kadar hapis istemi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ