'Belediye gelirinin yüzde 85'i personele gidiyor'

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Mersin'in Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Hamdi Bilge Aktaş, yaptığı açıklamada, Akdeniz Belediyesinin gelirinin önemli kısımın personele harcandığını, kalan paranın da diğer giderlere yetmediğini söyledi.

Belediyenin gelirinin tamamının hizmet dışında harcandığını tespit ettiklerini aktaran Aktaş, şöyle devam etti:

"Hizmete ayrılan bir para yok. Haliyle 170 milyon lira borç olmuş. Bunu ödeme şansı hiç yok. Mecburen biz de personel çıkarmaya karar verdik. Belediyenin kendi kadrolu işçilerinin dışında 800 taşeron işçimiz var. Bu taşeron işçi sayısını 500'e çekmeyi planlıyoruz ki biz de hizmet edebilelim. Bunun için de taşeronlara 'Yüzde 40 civarında elemanınızı çıkaracaksınız' diye konuştuk. Tabii bunu ajite etmek için birtakım çalışmalar sürdürenler var."

"Teröriste taziye çadırı kuran işçilerin işten çıkarıldığı" iddialarına da değinen Aktaş, "Teröristin ne işi var belediyede. Terörist varsa zaten çıkarırız. Ben teröristi niye çalıştırayım? Devletin, milletin parasını teröriste mi yedireyim? Öylesi de varsa onu da çıkarırım. Bizim gayemiz Akdeniz Belediyesini hizmet verebilir bir pozisyona getirmek. Başka bir gayemiz yok. Siyasetle zaten işimiz yok." ifadesini kullandı.