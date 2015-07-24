Belçika Ermeni tasarısını kabul etti

BRÜKSEL - Belçika Parlamentosunda iktidar partileri tarafından 1915 olaylarının yüzüncü yılının anılması için hazırlanan karar tasarısı, büyük oy farkıyla kabul edildi.

İktidarı oluşturan Flaman Milliyetçiler (N-VA), Flaman Hristiyan Demokratlar (CD&V) ve Flaman Liberaller (Open VLD) ve Valon Liberaller (MR) tarafından ortaklaşa hazırlanan ve genel kurulda karşı oyun verilmediği karar, 124 "evet" oyu ile onaylanırken, 8 parlamenter çekimser kaldı.

"Türkiye Cumhuriyeti tarihsel ve manevi açıdan bu trajediden sorumlu tutulamaz"

Sembolik nitelikteki kararda 1915 olayları "soykırım" olarak nitelendirilirken, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel ve manevi açıdan bu trajediden sorumlu tutulamayacağı belirtiliyor.

Kararda, 1915 olayları sırasında farklı tahminlere göre 300 bin ila 1,5 milyon Ermeni'nin hayatını kaybettiği ve Süryani, Keldani, Asuri, Pontus Rumları'nın yoğun katliamlara uğradığı savunuluyor. Kararda, bu dönemde yaşanan çatışmalarda Türkler ve Müslümanlar arasında da kayıplar yaşandığı ifade ediliyor.

Türkiye ve Ermenistan'a ilişkileri normalleştirme çağrısı yapılan kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun farklı dönemlerde Ermeniler ile empati kuran açıklamalar yapmalarının memnuniyetle karşılandığı belirtiliyor.

"Ön şart önergesi kabul edilmedi"

Muhalefet partilerince verilen sözde soykırımı "inkarın" cezalandırılması ve "soykırımı tanımanın" Türkiye'nin AB üyeliği için ön şart olması yönündeki değişiklik önergeleri kabul edilmedi.

Avupa Ermeni diyasporası kuruluşlarının karardan "1915 olaylarından Türkiye'nin sorumlu tutulamayacağı" ifadesini çıkarma ve metni ağırlaştırma çabaları sonuçsuz kaldı.

Belçika'da parlamentonun üst kanadı 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını ilk olarak 1998 yılında aldığı bir kararla tanımıştı.