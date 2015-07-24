Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Belçika Ermeni tasarısını kabul etti

Belçika Parlamentosu'nda 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına destek kararı, 124 'evet' ve 8 çekimser oyla kabul edildi.

Belçika Ermeni tasarısını kabul etti

Belçika Parlamentosu'nda 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına destek kararı, 124 'evet' ve 8 çekimser oyla kabul edildi.

24 Temmuz 2015 Cuma 08:44
349 Okunma
Belçika Ermeni tasarısını kabul etti
BRÜKSEL - Belçika Parlamentosunda iktidar partileri tarafından 1915 olaylarının yüzüncü yılının anılması için hazırlanan karar tasarısı, büyük oy farkıyla kabul edildi.

İktidarı oluşturan Flaman Milliyetçiler (N-VA), Flaman Hristiyan Demokratlar (CD&V) ve Flaman Liberaller (Open VLD) ve Valon Liberaller (MR) tarafından ortaklaşa hazırlanan ve genel kurulda karşı oyun verilmediği karar, 124 "evet" oyu ile onaylanırken, 8 parlamenter çekimser kaldı.  

"Türkiye Cumhuriyeti tarihsel ve manevi açıdan bu trajediden sorumlu tutulamaz" 

Sembolik nitelikteki kararda 1915 olayları "soykırım" olarak nitelendirilirken, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel ve manevi açıdan bu trajediden sorumlu tutulamayacağı belirtiliyor.

Kararda, 1915 olayları sırasında farklı tahminlere göre 300 bin ila 1,5 milyon Ermeni'nin hayatını kaybettiği ve Süryani, Keldani, Asuri, Pontus Rumları'nın yoğun katliamlara uğradığı savunuluyor. Kararda, bu dönemde yaşanan çatışmalarda Türkler ve Müslümanlar arasında da kayıplar yaşandığı ifade ediliyor.

Türkiye ve Ermenistan'a ilişkileri normalleştirme çağrısı yapılan kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun farklı dönemlerde Ermeniler ile empati kuran açıklamalar yapmalarının memnuniyetle karşılandığı belirtiliyor.

"Ön şart önergesi kabul edilmedi"

Muhalefet partilerince verilen sözde soykırımı "inkarın" cezalandırılması ve "soykırımı tanımanın" Türkiye'nin AB üyeliği için ön şart olması yönündeki değişiklik önergeleri kabul edilmedi.

Avupa Ermeni diyasporası kuruluşlarının karardan "1915 olaylarından Türkiye'nin sorumlu tutulamayacağı" ifadesini çıkarma ve metni ağırlaştırma çabaları sonuçsuz kaldı.

Belçika'da parlamentonun üst kanadı 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını ilk olarak 1998 yılında aldığı bir kararla tanımıştı.

AA

Son Güncelleme: 24.07.2015 08:18
Anahtar Kelimeler:
önce VatanBelçikaErmeni Tasarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ