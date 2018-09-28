Beklenen tropik fırtına için kriz merkezi oluşturuldu

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınadan Aydın'ın da etkilenmesi ihtimaline karşı Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kriz merkezi oluşturuldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınadan Aydın'ın da etkilenmesi ihtimaline karşı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında ASKİ, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, İtfaiye, Makine İkmal Bakım ve Onarım, Çevre Koruma ve Kontrol, Sağlık İşleri ile Denizcilik daire başkanlıklarıyla kriz merkezinde koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kentte alınması gereken önlemlerin masaya yatırıldığı toplantıda kriz merkezinin oluşturulması kararlaştırıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Çerçioğlu, fırtınayla birlikte gelecek bütün olumsuzluklara karşı önlem aldıklarını ifade etti.

Vatandaşlara "çanak antenlerin uçması, elektrik tellerinin kopması, ağaçların devrilmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı yağış, güneş enerji panelleri, su depoları ve inşaat iskelelerinin devrilmesi" gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunan Çerçioğlu, yaşanabilecek olumsuzluklarda Büyükşehir Belediyesinin 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ni, ASKİ'nin 444 70 09 numaralı hattını veya itfaiyenin 110 numaralı ihbar hattını aramalarını istedi.

Kriz merkezinin oluşturulduğunu aktaran Çerçioğlu, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak kriz merkezi ve bütün müdahale ekiplerimizle, ortaya çıkabilecek tüm olumsuzluklara hazır haldeyiz. Gereken tüm önlemleri aldık. Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımızın yaşayabileceği olası olumsuzluklara anında müdahale edecektir. Kriz Merkezi bünyesinde bin 200 personelin yanı sıra 15 greyder, 60 kamyon, 20 vidanjör, 10 kanal açma aracı, 20 ekskavatör, 80 kepçe, 15 büyük kepçe, 30 tam donanımlı itfaiye ekibi, 5 vinç, 8 bomlu araç, 102 su tahliye pompası, 30 jenaratör hazırlandı. Bunun yanı sıra hasta nakil araçları ve ambulanslar da hazır bekletiliyor."