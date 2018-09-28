Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100377
ALTIN
228.505
DOLAR
5.9858
STERLİN
7.8271
EURO
6.9362
Palamut bolluğu sevindiriyor
Palamut bolluğu sevindiriyor
"Halk plajları ihalesi yapacağız"
"Halk plajları ihalesi yapacağız"
Sumatra kaplanı ölü bulundu
Sumatra kaplanı ölü bulundu
'KOBİ Bilgi Sistemi' devrede
'KOBİ Bilgi Sistemi' devrede
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

Beklenen tropik fırtına için kriz merkezi oluşturuldu

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınadan Aydın'ın da etkilenmesi ihtimaline karşı Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kriz merkezi oluşturuldu.

Beklenen tropik fırtına için kriz merkezi oluşturuldu

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınadan Aydın'ın da etkilenmesi ihtimaline karşı Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kriz merkezi oluşturuldu.

28 Eylül 2018 Cuma 13:32
0 Okunma
Beklenen tropik fırtına için kriz merkezi oluşturuldu

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınadan Aydın'ın da etkilenmesi ihtimaline karşı Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kriz merkezi oluşturuldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınadan Aydın'ın da etkilenmesi ihtimaline karşı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında ASKİ, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, İtfaiye, Makine İkmal Bakım ve Onarım, Çevre Koruma ve Kontrol, Sağlık İşleri ile Denizcilik daire başkanlıklarıyla kriz merkezinde koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kentte alınması gereken önlemlerin masaya yatırıldığı toplantıda kriz merkezinin oluşturulması kararlaştırıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Çerçioğlu, fırtınayla birlikte gelecek bütün olumsuzluklara karşı önlem aldıklarını ifade etti.

Vatandaşlara "çanak antenlerin uçması, elektrik tellerinin kopması, ağaçların devrilmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı yağış, güneş enerji panelleri, su depoları ve inşaat iskelelerinin devrilmesi" gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunan Çerçioğlu, yaşanabilecek olumsuzluklarda Büyükşehir Belediyesinin 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ni, ASKİ'nin 444 70 09 numaralı hattını veya itfaiyenin 110 numaralı ihbar hattını aramalarını istedi.

Kriz merkezinin oluşturulduğunu aktaran Çerçioğlu, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak kriz merkezi ve bütün müdahale ekiplerimizle, ortaya çıkabilecek tüm olumsuzluklara hazır haldeyiz. Gereken tüm önlemleri aldık. Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımızın yaşayabileceği olası olumsuzluklara anında müdahale edecektir. Kriz Merkezi bünyesinde bin 200 personelin yanı sıra 15 greyder, 60 kamyon, 20 vidanjör, 10 kanal açma aracı, 20 ekskavatör, 80 kepçe, 15 büyük kepçe, 30 tam donanımlı itfaiye ekibi, 5 vinç, 8 bomlu araç, 102 su tahliye pompası, 30 jenaratör hazırlandı. Bunun yanı sıra hasta nakil araçları ve ambulanslar da hazır bekletiliyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Tropik FırtınaAydın Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DHKP-C soruşturmasında şifreli notlar bulundu
DHKP-C soruşturmasında şifreli notlar bulundu
Bingöl'de iki yılda 86 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl'de iki yılda 86 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay elma hasadına katıldı
Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay elma hasadına katıldı
Güneydoğu'da 9 ayda 227 terörist etkisiz hale getirildi
Güneydoğu'da 9 ayda 227 terörist etkisiz hale getirildi
Sultangazi'de huzurevinde yangın
Sultangazi'de huzurevinde yangın
'Magandalar' 8 ayda 448 kutlamayı zehir etti
'Magandalar' 8 ayda 448 kutlamayı zehir etti
Ankesör soruşturması darbecilerin savunmalarını çökertti
Ankesör soruşturması darbecilerin savunmalarını çökertti
Akfen'in Konya'daki 3 güneş santrali üretime başladı
Akfen'in Konya'daki 3 güneş santrali üretime başladı
Emekli Tümgeneral Gençtürk, Akıncı Üssü davasında dinlendi
Emekli Tümgeneral Gençtürk, Akıncı Üssü davasında dinlendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ