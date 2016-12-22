“Zaman en değerli hazineniz. Zamanı satın alamazsınız. “ Diyor Beki İkala Erikli son mesajında…

Zamansız bir son mesaj…

Bundan 3-4 yıl kadar önce radikal bir karar verip evliliğin eşiğinden dönmüştüm. Fakat bir şeylerin de ters gittiğinin farkındaydım. Hayatımda yüzler değişiyor ama sonuçlar hep aynıydı. Benim mutsuzluğum başkalarına umut, mutluluk oluyordu.

O günlerde tanıdım Beki’yi… Bir gün içinde üç ayrı defa onun kitabını okuyanlarla karşılaşınca en yakın kitapçıya gidip “Meleklerle Yaşamak” adlı kitabından edinmiştim. Sonra bir randevu aldım, tanıştık. Daha sonra içimi açan, tavsiyelerle dolu bir röportaj yaptık…

Hayatımı değiştiren kadınlardan biridir Beki…

Bana yol gösteren, tavsiyelerde bulunan…

Kendime ve çevreme başka bir pencereden bakmamı gösteren…

Hepsini tek tek uyguladım… Affetmeyi, serbest bırakmayı öğrendim ve halen öğrenmeye devam ediyorum…

Bundan iki hafta önce aklımdan anneliğe geç kaldığıma dair bir sürü korku, kaygı geçerken gazeteye yeni kitabını gönderdiğini öğrendim. Çocuklarla ve annelikle ilgili bir kitap yayınlamış. Ah dedim Beki yine zamanlaman mükemmel. En yakın zamanda yeni bir röportaj yapalım…

En yakın “Zaman” dedim…

Zamansızca gittiğini, hem de kadınlara bu kadar yardım etmesine rağmen başka bir kadın tarafından öldürüldüğünü öğrendim…

Sanki öleceğini biliyormuş gibi son mesajında “Zaman” diyor Beki. Ve Ekliyor: “Vaktiniz dolduğunda bir dakika bile alamayacaksınız, milyonları akıtsanız da…”

Bu sözü dikkate alıp şu an her ne yapıyorsanız iki dakika ara verip kendinizi düşünün. Ne yaptığınızı, aslında ne yapmak istediğinizi düşünün… Hiçbir şey için geç değil. İnanmadığınız yolun kenarından dönün! Başkalarını mutlu etmek yerine önce sizi mutlu eden şeyin ne olduğunu bulun…

Ve Beki’de son söz: “Hayatınızı otomatiğe bağlamayın.”

Size zerre kadar katkısı olmayan işler yerine asıl yapmanız gerekene odaklanın… Ev-iş arasında kaybolmayın. Sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmeyi ertelemeyin. Onları ihmal etmeyin çünkü o zamanların bedelini para ile ölçemezsiniz…

O zamanlar geri gelmeyecektir… Bir daha bu yaşta olmayacağız, olmayacaksınız… Farkında olun… Ve kendinizi sevmeye başlayın...

Işıklar olsun…

Sevgiyle…

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