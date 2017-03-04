'Bekçilik sistemi ülke genelinde uygulanmalı'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak amacıyla bekçilik sisteminin geri getirilmesi için başlatılan çalışmaları olumlu karşıladıklarını bildirdi.

Özellikle sigara gibi ürünlerde yaşanan hırsızlık olaylarının arttığına işaret eden Palandöken, "Dükkan sahipleri bu sigara farelerinden bıktı. Sigara farelerinin ilk hedefleri büfelerle mahallelerde kendi yağıyla kavrulmaya çalışan bakkallar, dükkanlar. Daha önce var olan mahalle bekçiliği sistemi, bu hırsız kesimi için önemli ölçüde caydırıcı güç oluşturuyordu. Şimdi yeniden bekçilik sistemine geri dönülmesi hem halkımız adına hem de esnafımız adına sevindirici gelişmedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hasret kaldığımız düdük sesini yeniden duyacağız"

Palandöken, bekçilik sisteminin sadece hırsızlığı değil, gasp ve asayiş olaylarını da önemli miktarda azaltabileceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"1985 yılında alımı durdurulan mahalle bekçiliği sistemi yeniden hayata geçiriliyor. İlk etapta başta Ankara, İstanbul olmak üzere 5 büyük ilimizde uygulamaya geçilecek olması sevindirici. Ancak zaman kaybedilmeden ülke genelinde bekçilik sistemi aktif hale getirilmelidir. Bekçilik sisteminin yeniden hayata geçirilmesiyle halkımız ve esnafımız güvende olacak. Çünkü bekçilerimiz olduğu zaman sokaklarımız güvenli, esnafımız ise evinde rahat yatacak. Geçmiş yıllarda bekçilerimiz varken hırsızlık olayları 6 kat daha azdı. Yine aynı şekilde hırsızlık olayları azalacaktır. Bekçilik sisteminin hayata geçmesi ile herkes akşamları sokağa rahatça çıkıp gezmeye ve alışverişe gidebilecek. Yeni düzenleme ile hasret kaldığımız düdük sesini yeniden duyacağız."