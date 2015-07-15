Bedrettin Dalan ilk kez hakim karşısında

İSTANBUL - Ergenekon davası kapsamında dosyaları ayrılarak yeni bir esasa kaydedilen sanık Bedrettin Dalan, emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı ile firari sanıklar Turhan Çömez, Emrah Gönenci ve Saipir Deblevidze yargılanıyor.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan Bedrettin Dalan ve avukatları katıldı. Diğer sanıklar, duruşmaya gelmedi.

Sanık Bedrettin Dalan, hakkında dava açıldıktan 5 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Dalan'ın kimlik tespitinin yapılmasının ardından, ifadesi alınmaya başlandı.

Davanın geçmişi

Ergenekon davası kapsamında, Bedrettin Dalan hakkında Nisan 2010'da yakalama kararı çıkarıldı. Dönemin Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Ağustos 2013'te karara bağlanan ve temyiz için Yargıtay'a gönderilen Ergenekon davası kapsamında, firari oldukları için dosyaları ayrılarak yeni bir esasa kaydedilen firari sanıklar Bedrettin Dalan, Turhan Çömez, Mustafa Bakıcı, Emrah Gönenci ve Saipir Deblevidze'nin yargılanmasına, 6 Şubat'ta başlandı.

Dalan hakkındaki yakalama kararı, avukatının başvurusu üzerine İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 18 Şubat'ta kaldırıldı. Bunun üzerine Dalan Türkiye'ye döndü.

Dava kapsamında, 1 Temmuz'daki duruşmaya ilk kez katılarak savunma yapan sanıklardan emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı. Diğer 3 sanık hakkında yakalama kararı ise devam ediyor.