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Bedelli düzenlemesinin de bulunduğu 'torba teklif' komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı "torba teklifin" görüşmelerine geçti.

Bedelli düzenlemesinin de bulunduğu 'torba teklif' komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı "torba teklifin" görüşmelerine geçti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:54
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Bedelli düzenlemesinin de bulunduğu 'torba teklif' komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçti.

Bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeler içeren "torba teklif"in görüşmelerine geçilmeden önce milletvekilleri, usul hakkında söz aldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Yasaları artık Meclis yapacak" deniliyorsa, bunları hazırlamak için kadrolara ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, "torba yasa" uygulamasından uzaklaşılması gerektiğini belirterek, teklifteki her düzenlemenin, kendi yasası içinde getirilmesini istedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yeni sistemin ilk toplantısını yaptıklarını, teamüller oluşturacaklarını vurguladı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM'nin çalışma usul ve esaslarının içtüzükle belirlendiğini, yeni sisteme uygun olarak içtüzüğün de değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mimarının millet olduğunu belirten Kalaycı, üzerlerine düşen görevin, bu sistemin sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak olduğunu söyledi.

Kalaycı, torba tasarı uygulamasının, yasama kalitesini bozduğunu, hukuki güvenlik ilkesini zedelediğini belirterek, yeni tüzükte bu konunun dikkate alınmasını önerdi. Kalaycı, komisyonların güçlendirilmesi, milletvekili teklifleri için düzenleyici etki analizini yapacak uzmanların bulunması gerektiğini anlattı.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, yasamanın parlamentonun en temel görevi olduğunu, milletvekillerinin buna sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Şener, ilk günden itibaren, başta Plan ve Bütçe Komisyonu olmak üzere tüm komisyonların kurallarını belirlemesi, geleneklerini oluşturması gerektiğini söyledi. Şener, geleceğe intibak etmenin önemli olduğunu ancak bunu geçmişin alışkanlıklarıyla sürdürmemek gerektiğini savundu.

Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç de yeni sistemle birlikte Meclisin öncelikli işinin içtüzük çalışması olması gerektiğini vurguladı.

Plan ve Bütçe Komisyonunun, tüm yasama süreçlerinde ağırlığını her zaman koruduğunu anlatan Bilgiç, "26. Dönem'e baktığımızda Genel Kurulda kabul edilen düzenlemelerin yüzde 47'si komisyonda görüşüldü. Kuruluşundan bugüne komisyonun çalışmalarına baktığımızda yüzde 95'i hükümetten gelen tasarılar, yüzde 5'i iktidar milletvekillerinin tekliflerinin gündeme alınması. Geçmiş dönemlere baktığımızda yasamanın tamamen yürütme erkinin güdümünde bir süreci yürüttüğünü görüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından teklif sahibi olarak AK Parti Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, söz aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Plan Ve Bütçe KomisyonuAskerlik KanunBedelli Askerlik
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