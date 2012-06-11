Bedelli askerlikte süre bitiyor

ANKARA - Bedelli askerlikle ilgili düzenlemeleri içeren, Askerlik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un sağladığı haklardan yararlanmak için 45 bin 500 kişi başvuruda bulundu.



31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) 30 yaşından gün alanların, 30 bin TL ödemelerini öngören düzenleme çerçevesinde, toplam 945 milyon 400 TL ödeme yapıldı.

Bedelli askerliğe ilişkin başvurular, 15 Haziran Cuma günü sona erecek.