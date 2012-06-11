Bedelli askerlikte süre bitiyor

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) 30 yaşından gün alanların, 30 bin TL ödemelerini öngören düzenleme çerçevesinde, toplam 945 milyon 400 TL ödeme yapıldı.
Bedelli askerliğe ilişkin başvurular, 15 Haziran Cuma günü sona erecek.
AA
Bedelli askerlik için öngörülen 6 aylık başvuru süresi, 15 Haziran Cuma günü sona eriyor
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) 30 yaşından gün alanların, 30 bin TL ödemelerini öngören düzenleme çerçevesinde, toplam 945 milyon 400 TL ödeme yapıldı.
Bedelli askerliğe ilişkin başvurular, 15 Haziran Cuma günü sona erecek.
AA