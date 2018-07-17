Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'e sunulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi.
AA
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi.
AA