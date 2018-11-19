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Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri açıklandı

Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri www.turkiye.gov.tr adresinden açıklandı.

Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri açıklandı

Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri www.turkiye.gov.tr adresinden açıklandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:46
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Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri açıklandı

ANKARA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bedelli askerlik yükümlüsü olan vatandaşların 21 gün temel askerlik yapacakları birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakını alabilecekleri tarihlerin "www.turkiye.gov.tr" adresinden ilan edildiği belirtildi. 

Yükümlülerin durumlarına ait bilgileri, askerlik şubelerinden de öğrenebilecekleri vurgulanan açıklamada, temel eğitime sevk edilecek yükümlülerden yoklaması olmayanların yoklamalarını sevkleri öncesinde yapması gerektiği, yoklamasını yaptırmış olsalar bile rahatsızlığını beyan eden yükümlülerin muayene için tekrar askerlik şubelerine müracaat edebilecekleri kaydedildi. 

Açıklamada, birliklerine planlanan zamanda katılmayan yükümlülere Askerlik Kanunu'nun 47'nci maddesinde belirtilen hususlar haricinde işlem tesis edilmeyeceği ve bu yükümlülerin kapsam dışı kalabilecekleri ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bedelli Askerlik
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