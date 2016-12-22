Balıkesir

'in

Bandırma

ilçesinde, bir günlük bebeğini yastıkla boğup cesedini denize attığı iddiasıyla yargılanan

anne müebbet

, ikiz kardeşi ise 14 yıl

hapis cezası

na çarptırıldı.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan bebeğin annesi Esra Özcan ile ikizi Kübra Özcan ve avukatları katıldı.

İkiz kız kardeşler, duruşmadaki savunmalarında bebeği öldürdüklerini kabul etmedi.

Sanık avukatları da öldürüldüğü öne sürülen bebeğin cesedine ulaşılmaması nedeniyle ortada somut kanıt olmadığını iddia ederek, sanıkların akli dengelerinin yerinde olup olmadığının doktor raporuyla ortaya konulmasını istedi.

Bu talebi yerinde bulmayan mahkeme heyeti, Yargıtay yolu açık olmak üzere Esra Özcan'a müebbet, ikizi Kübra Özcan'a ise 14 yıl hapis ceza verdi. Bebeğin babası olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Cengiz B. ise beraat etti.

Olay

Bandırma'da, Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerinin, 14 Ocak'ta ilçede özel bir hastanede doğan Esra Ö'nün bebeğinin aşıya getirilmemesinden şüphelenmesi ve ihbarı üzerine Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir günlük bebeğin yastıkla boğulup cesedinin çanta içinde denize atıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, bebeğin annesi Esra Ö. (21) ve ikizi Kübra Ö. (21) ile ikizlerin annesi H.Ö. ve bebeğin babası olduğu belirtilen Cengiz B'yi (24) gözaltına almıştı. H.Ö, Cengiz B. ve Kübra Ö, daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Erkek bebeğin cesedinin bulunması için denizde bir süre arama çalışması yapılmıştı.

AA