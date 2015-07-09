BDDK'nın Bank Asya kararlarına ilişkin taleplere ret

ANKARA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Bank Asya'nın Bankacılık Kanunu'nun 70'inci maddesi (kısıtlayıcı önlemler) kapsamına alınması ile imtiyazlı ortaklık paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına ilişkin kararlarına yönelik yürütmeyi durdurma talepleri reddedildi.

BDDK, 28 Ağustos 2014'te, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 67. maddesi kapsamında "önlem alınmasını gerektiren" durum oluştuğu gerekçesiyle Bank Asya'yı aynı kanunun kısıtlayıcı önlemlerin alınmasını düzenleyen 70. maddesi kapsamına almıştı. Bu karara karşı, Bank Asya tarafından Ankara 8. İdare Mahkemesinde dava açılmıştı.

Kurul, 3 Şubat 2015'te şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının ortaya konulamadığı gerekçesiyle inceleme sonuçlanıncaya kadar imtiyazlı ortakların paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar vermişti. Bu karara karşı da Bank Asya'nın A grubu imtiyazlı paya sahip ortaklarından Yalçın Akarsu tarafından Ankara 13. İdare Mahkemesinde dava açılmıştı.

Her iki mahkeme söz konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulması yönündeki talepleri oy birliğiyle reddetti.

Ankara 8 ve 13. idare mahkemelerinin kararlarında, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ilgili maddelerine atıfta bulunuldu.

Kararlarda, kanun uyarınca, Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlerin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçesi gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceği anlatıldı. Söz konusu kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği belirtildi.