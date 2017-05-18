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BBP Genel Başkanı Destici 19 Mayıs'ı kutladı

BBP Genel Başkanı Destici, "19 Mayıs'ın idrak ve kararlılığını yaşayıp yaşatmada Müslüman Türk gençliğine önemli görevler düşmektedir." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici 19 Mayıs'ı kutladı

BBP Genel Başkanı Destici, "19 Mayıs'ın idrak ve kararlılığını yaşayıp yaşatmada Müslüman Türk gençliğine önemli görevler düşmektedir." dedi.

18 Mayıs 2017 Perşembe 14:48
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BBP Genel Başkanı Destici 19 Mayıs'ı kutladı

Büyük Birlik Partisi (BBPGenel Başkanı Mustafa Destici, "19 Mayıs'ın idrak ve kararlılığını yaşayıp yaşatmada Müslüman Türk gençliğine önemli görevler düşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtuluş mücadelesinin ilk adımının 19 Mayıs'ta atıldığını anımsatan Destici, 19 Mayıs'ın 98'inci yılında, tarihte olduğu gibi millet olarak birlik ve beraberlik içinde yaşamaya mecbur olunduğunun idrak edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal'in komutasında 19 Mayıs 1919'da bağımsızlığa giden yolun adımlarının atıldığını hatırlatan Destici, "19 Mayıs'ın idrak ve kararlılığını yaşayıp, yaşatmada Müslüman Türk gençliğine önemli görevler düşmektedir. Gençlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, necip Türk milletimize karşı görev ve sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getireceklerinden, damarlarında dolaşan asil kandan, yüreklerinde taşıdıkları iman ateşinden dolayı ümitli ve müsterihim." ifadelerini kullandı.

Destici, hürriyet güneşinin 19 Mayıs'ta doğduğuna, inanç ve kararlılıkla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğuna işaret ederek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

AA

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