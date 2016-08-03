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Bazı telsiz ücretleri kaldırıldı

Bakanlar Kurulu kararıyla uydu yayın ve haberleşme sistemleri için alınan, bazı telsiz kullanım ve ruhsat ücretleri kaldırıldı.

Bazı telsiz ücretleri kaldırıldı

Bakanlar Kurulu kararıyla uydu yayın ve haberleşme sistemleri için alınan, bazı telsiz kullanım ve ruhsat ücretleri kaldırıldı.

03 Ağustos 2016 Çarşamba 13:19
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Bazı telsiz ücretleri kaldırıldı

Bakanlar Kurulu kararıyla uydu yayın ve haberleşme sistemleri için alınan, bazı telsiz kullanım ve ruhsat ücretleri kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yazısı üzerine Elektronik Haberleşme Kanunu'na ekli telsiz ücretleri tarifesindeki hizmet kalemlerinden telsiz ruhsatname ücretleri ile her yıl için alınan telsiz kullanma ücretlerinden yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç, uydu yayın ve haberleşme sistemlerinde uydu (uzay) istasyonu transponder, sabit uydu yer terminalleri, mobil uydu yer terminalleri, mobil uydu abone terminalleri (alıcı/verici), data uydu alıcı ücretleri kaldırıldı.

Uydu (uzay) istasyonu transponder adedi başına yaklaşık 18 bin lira, sabit uydu yer terminalleri için 90 lira, mobil uydu yer terminalleri için 70 lira, mobil uydu abone terminalleri (alıcı/verici) için 44 lira, data uydu alıcısı için 18 lira alınıyordu. 

AA

Son Güncelleme: 03.08.2016 13:21
Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteUzayUyduMobil UyduTelsiz
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