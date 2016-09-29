Bazı eğlence mekanlarının kapatılması açıklaması

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, valilikte basın mensuplarına yaptığı açıklamada,içkili mekanları kapatmadıklarını, medyadaki haberlerde küçük bir çarpıtma olduğunu söyledi.

Bu durumun kamuoyunda yanlış algılara sebep olabileceğine değinen Yurtnaç, şöyle devam etti:

"Biz bar, pavyon ve ona benzer çalışan gazinoları kapattık. Geçen haftalarda Sarıkaya ilçemizde hem yaralamalı hem de cinayet olayı oldu. Bu mekanların kalitesi artsın, standardı yükselsin, gerekli çalışmaları yaparız bunlar açılabilir ancak bu seviyede kavga, dövüş, yaralama, adam öldürme ve gürültünün olduğu yerde kamu güvenliğini sağlamak bizim görevimiz. Bu durumun başka tarafa çekilmemesi lazım."

"İçkili lokantalar, kafeler hiçbir zaman kapatılmış değil"

Yurtnaç, şöyle devam etti:

"Kapattığımız bölgedeki bar, pavyonlarda aile huzurumuzu bozan, kadınlarımızın şikayetçi olduğu, aileyi korumak maksatlı yaptık bu kapatmayı. İnsanlar çocuklarının ve ailesinin nafakasını götürüyorlar buralarda yiyorlar, uygunsuz ortamlarda. Buradaki içkili lokantalar, kafeler hiçbir zaman kapatılmış değil. Umumi açık yerler. İçki içen vatandaşlar da var içmeyen vatandaşlar da. Hepsinin huzurunu sağlamak bizim görevimizdir."

Söz konusu mekanların güvenlik açısından sakıncalı olduğuna işaret eden Yurtnaç, "Gayet standardı düşük yerlerde hizmet sunan, vatandaşların girmekten imtina ettiği, korktuğu yerleri kapattık. Kamuoyunun bu konuda yanlış bir algı ve hesap içerisine girmemesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kendisinin genel emri yazdığını, zabıtanın da böyle yerleri bugün yarın kapatacağını aktaran Yurtnaç, kentte bu manada 28 yerle ilgili tedbirler alınacağını bildirdi.