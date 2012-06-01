Baz istasyonunda kritik karar

01 Haziran 2012 Cuma 12:36
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ANKARA - Oturduğu apartmanın önündeki elektrik direğine baz istasyonu takılan bir vatandaş, baz istasyonunun radyasyon yaydığının uzmanlarca belirtildiğini, kızının lenf kanserine yakalandığını, bu durumun aile açısından yıkıma neden olduğunu ve istasyonun faaliyetine devam ediyor olmasının aile bireylerinin sağlığı için endişeye yol açtığını belirterek, baz istasyonunun kaldırılması istemiyle dava açtı. Davayı kabul eden Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, istasyonun başka bir yere yerleştirilmesine karar verdi.
Baz istasyonları şehir dışına taşınacak
Temyiz edilen kararı görüşen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da baz istasyonlarının ''uzun zaman diliminde insan sağlığına zarar vereceği, insanların psikolojik yapısında tedirginlik ve ümitsizlik yarattığı, bu nedenle şehir dışına çıkarılması'' gerektiğine ilişkin yerel mahkeme kararını oy çokluğuyla onadı.
AA
Son Güncelleme: 01.06.2012 04:37