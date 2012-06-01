Baz istasyonunda kritik karar

ANKARA - Oturduğu apartmanın önündeki elektrik direğine

baz istasyonu

takılan bir vatandaş,

baz istasyonu

nun radyasyon yaydığının uzmanlarca belirtildiğini, kızının lenf kanserine yakalandığını, bu durumun aile açısından yıkıma neden olduğunu ve istasyonun faaliyetine devam ediyor olmasının aile bireylerinin sağlığı için endişeye yol açtığını belirterek,

baz istasyonu

nun kaldırılması istemiyle dava açtı. Davayı kabul eden Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, istasyonun başka bir yere yerleştirilmesine karar verdi.