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Bayrampaşa’nın gözdesi Lionel Hotel 2. yaşını Demet Akalın konseri ile kutladı

Lionel Hotel Pazarlama ve Satış Direktörü sektörün deneyimli ismi Burçak Atak, sürdürülebilir başarı bizim için çok önemli, dolayısıyla sektörü ve dünyayı yakından takip ediyoruz. Yeni teknolojileri otelimize kazandırırken hizmet kalitemizi de en üst seviyeye taşımak için proaktif davranmaya özen gösteriyoruz. Kıdan ailesinin yaptığı bu yatırımın uluslararası boyuta taşınacağını düşünüyorum” dedi.

Bayrampaşa’nın gözdesi Lionel Hotel 2. yaşını Demet Akalın konseri ile kutladı

Lionel Hotel Pazarlama ve Satış Direktörü sektörün deneyimli ismi Burçak Atak, sürdürülebilir başarı bizim için çok önemli, dolayısıyla sektörü ve dünyayı yakından takip ediyoruz. Yeni teknolojileri otelimize kazandırırken hizmet kalitemizi de en üst seviyeye taşımak için proaktif davranmaya özen gösteriyoruz. Kıdan ailesinin yaptığı bu yatırımın uluslararası boyuta taşınacağını düşünüyorum” dedi.

07 Eylül 2018 Cuma 16:21
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Bayrampaşa’nın gözdesi Lionel Hotel 2. yaşını Demet Akalın konseri ile kutladı

Haber : Funda Akosman Erman

İSTANBUL - Bayrampaşa’da ilçenin en gözde oteli olan Lionel Hotel,  2. Yaşını dev bir parti ile kutladı.5 Eylül Çarşamba günü düzenlenen gecede  tüm sektör paydaşları, iş ortakları ve basın mensupları  Demet Akalın konseri ile ağırlandı.
Bayrampaşa’da farklı bir deneyim yaratan  Lionel Hotel 2016’da hayata geçirilmişti.

Finans dünyasının yeni gözdesi Bayrampaşa’da konumlanan Lionel hotel; 3.600 m² arsa üzerine 26.000 m² kapalı alan ve toplam 50 milyon euroluk yatırımla  8 Kasım 2016’da resmi olarak hizmete açılmıştır. Fark yaratan ve ayrıcalıklı bir deneyim sunan otel ;2 yıl boyunca yerli ve yabancı turistin tercih noktası oldu.

Değer Yaratan deneyimler sunmak önemli

Yönetim felsefesi konuk odaklı, konuğun isteklerini önceden belirleyen ve yenilikçi hizmet vermek olan lionel Hotel, “Değer yaratan deneyimler” felsefesini, 2.yıl kutlamalarına da taşıdı. Otel içi uygulamalar için özel bir yazılım geliştiren Lionel Hotel; We Bee  işbirliği ile hazırlanan özel App ile otel içi tüm hizmetlerini online olarak vermeye başladı.  

İnovatif yaklaşım ile teknolojik deneyimin tek adresi Lionel Hotel

Misafirlere verilecek hizmetleri dijitalleştiren Lionel Hotel, We Bee işbirliği ile yapılan yeni App sayesinde otele gelen tüm misafirlere çok özel deyimleri tek dokunuş ile sunuyor. Otel içi tüm hizmetleri önceden planlayabileceğiniz, ödemeleri yapabileceğiniz bu özel App ile Lionel Hotel 2.yılında, teknolojiyi en iyi kullanan ve marka değeri yaratan hizmet modelini baz alıyor.

Konuklar ünlü sanatçı Demet Akalın ile unutulmaz bir gece yaşadılar

Yenilikçi vizyonu ile  iyi, farklı ve değer katan deneyimin tek adresi Lionel Hotel 2.yıl kutlama gecesine katılan konuklar Demet Akalın konseri ile unutulmaz bir gece yaşadılar. Gecenin açılış konuşmasını yapan Kıdan AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lionel Hotel Genel Müdürü Engin Kıdan “Turizm sektörü insan odaklı ve sürekli sürdürülebilir gelişim gerektiren bir alan. Bizler yatırımlarımıza ve hizmet kalitemizi artırmaya yönelik çabalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Alanya’da 23 yıldır edindiğimiz Resort tecrübemiz ile Bayrampaşa’ya kazandırdığımız Lionel Hotel’ de şehir otelciliği boyutunda fark yaratan hizmetleri misafirlerimize sunuyoruz.2.yılımızın sonunda teknolojiyi en hızla kullanan, yeni nesil otelciliği en iyi uygulayan bir otel olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Lansmanını yaptığımız yeni aplikasyon uygulamamızla misafirlerimiz tek tuşla tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Konuşmamı bitirirken bugünlere gelmemizde yol haritamızı çizen, bize güvenen değerli yönetim kurulu başkanımız Özel Kıdan’a bu vesile ile teşekkür etmek istiyorum” dedi.

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Son Güncelleme: 07.09.2018 16:35
Anahtar Kelimeler:
Burçak AtakDemet AkalınLionel Hotel
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