Bayramlaştıktan sonra operasyon için havalandılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı nda görevli pilotlar, bayramlaşma töreninin ardından gelen emir doğrultusunda F-16 uçaklarıyla operasyon için acil havalandı .

Terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarının merkezi konumundaki Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende komuta kademesi ile askerler bayramlaştı.

Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş, yaptığı konuşmada, askerlerin ailelerinden uzak yerlerde vatan için nöbet tuttuğunu söyledi.

Askerlerin sevgilileri, eşleri ve çocuklarını bırakıp birliklerde vatani görevlerini yaptığını dile getiren Kottaş, "Sizlerle burada bayramı kutlamaktan en az sizler kadar heyecan duyuyorum. Ailelerinizin bayramını kutluyorum. Onlarla görüştüğünüzde selam ve saygılarımı iletin." dedi.

"24 saat görevimizin başındayız"

Bayramda da terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren ve görev için hazır bekleyen pilotlar, gökyüzünün bekçileri olarak ülke hava sahasının kontrolü için 7 gün 24 saat nöbet tuttuklarını belirtti.

Pilotlar, "Bayramda da nöbetteyiz. Bu görevi yapmaktan büyük haz ve gurur duyuyoruz. Bizler yüce Türk milletinin her zaman emrinde ve görevimizin başındayız. Tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Doğunun bekçileri olarak her zaman görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

Acil olarak havalandılar

Bayramlaşmanın ardından "teröristle mücadele harekatı" kapsamında gelen emir doğrultusunda son kontrolleri yapan pilotlar, F-16 uçaklarıyla, operasyona havadan destek sağlamak amacıyla havalandı.