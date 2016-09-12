Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bayramlaştıktan sonra operasyon için havalandılar

Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli pilotlar, bayramlaşma töreninin ardından gelen emir doğrultusunda F-16 uçaklarıyla operasyon için acil havalandı.

Bayramlaştıktan sonra operasyon için havalandılar

Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli pilotlar, bayramlaşma töreninin ardından gelen emir doğrultusunda F-16 uçaklarıyla operasyon için acil havalandı.

12 Eylül 2016 Pazartesi 20:00
635 Okunma
Bayramlaştıktan sonra operasyon için havalandılar
DİYARBAKIR - Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli pilotlar, bayramlaşma töreninin ardından gelen emir doğrultusunda F-16 uçaklarıyla operasyon için acil havalandı.

Terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarının merkezi konumundaki Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende komuta kademesi ile askerler bayramlaştı.

Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş, yaptığı konuşmada, askerlerin ailelerinden uzak yerlerde vatan için nöbet tuttuğunu söyledi.

Askerlerin sevgilileri, eşleri ve çocuklarını bırakıp birliklerde vatani görevlerini yaptığını dile getiren Kottaş, "Sizlerle burada bayramı kutlamaktan en az sizler kadar heyecan duyuyorum. Ailelerinizin bayramını kutluyorum. Onlarla görüştüğünüzde selam ve saygılarımı iletin." dedi.

"24 saat görevimizin başındayız"

Bayramda da terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren ve görev için hazır bekleyen pilotlar, gökyüzünün bekçileri olarak ülke hava sahasının kontrolü için 7 gün 24 saat nöbet tuttuklarını belirtti.

Pilotlar, "Bayramda da nöbetteyiz. Bu görevi yapmaktan büyük haz ve gurur duyuyoruz. Bizler yüce Türk milletinin her zaman emrinde ve görevimizin başındayız. Tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Doğunun bekçileri olarak her zaman görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

Acil olarak havalandılar

Bayramlaşmanın ardından "teröristle mücadele harekatı" kapsamında gelen emir doğrultusunda son kontrolleri yapan pilotlar, F-16 uçaklarıyla, operasyona havadan destek sağlamak amacıyla havalandı.

AA

Son Güncelleme: 12.09.2016 20:01
Anahtar Kelimeler:
Bayram Operasyon önce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ