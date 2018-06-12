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Bayramda alınacak asayiş tedbirleri belirlendi

Emniyet Genel Müdürlüğünce Ramazan Bayramı süresince uygulanacak asayiş önlemlerine ilişkin genelge yayımlandı.

Bayramda alınacak asayiş tedbirleri belirlendi

Emniyet Genel Müdürlüğünce Ramazan Bayramı süresince uygulanacak asayiş önlemlerine ilişkin genelge yayımlandı.

12 Haziran 2018 Salı 14:05
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Bayramda alınacak asayiş tedbirleri belirlendi

Emniyet Genel Müdürlüğünce Ramazan Bayramı süresince uygulanacak asayiş önlemlerine ilişkin genelge yayımlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların bayramlarını huzur ve güven içerisinde geçirebilmelerini sağlamak amacıyla alınacak asayiş tedbirlerine ilişkin genelge, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren imzasıyla 81 il emniyet müdürlüğüne gönderildi.

Bu kapsamda, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, çarşılar, piknik alanları ve plajlar gibi bayram tatili süresince vatandaşların yoğun olarak bulunacağı bölgelerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için yaya ve motorize ekip uygulamaları artırılacak.

Terminal ve garlarda tedbirler artırılacak

Şehirlerarası otobüs terminali, gar, hava ve deniz limanları ile şehir içi toplu taşıma araçları ve duraklarında oluşabilecek yoğunluklar dikkate alınarak kontroller artırılacak ve şüpheli kişilere yönelik uygulamalar yapılacak.

Muhtemel olayların ve vatandaşların huzurunu bozan davranışların engellenmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerleri bayram tatili süresince kontrol edilecek.

Vatandaşların bayram ziyareti ve tatil amacıyla ikametlerinden ayrılacak olmaları ve iş yerlerinin de uzun süre kapalı olacağından, evden ve iş yerinden hırsızlık olaylarının artabileceği değerlendirilerek hırsızlık şüphelilerine karşı uygulamalar yapılacak.

Bayram tatili süresince vatandaşların ziyaret edeceği mezarlıklarda gerekli güvenlik önlemleri alınarak giriş ve çıkışlar kontrol edilecek.

Toplum desteği sağlanacak

Halkın ihbar, istek ve şikayetlerinin değerlendirilmesinde ve takibinde gerekli hassasiyet gösterilerek, toplumun desteğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve ihbarlara daha hızlı intikal edilecek.

Çocuklarla ilgili kayıp müracaatı veya kayıp bilgisi alınması durumunda gerekli işlemler ivedilikle yerine getirilecek.

Personel kılık ve kıyafetleri ile araçlarının temiz ve düzenli olmasına dikkat edecek, polis-halk ilişkilerine özen gösterilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüRamazan BayramıAsayiş Tedbirleri
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