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"Bayramda 30 milyon kişi yollarda olacak"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili nedeniyle 25-30 milyon vatandaşımız yola çıkacak." dedi.

"Bayramda 30 milyon kişi yollarda olacak"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili nedeniyle 25-30 milyon vatandaşımız yola çıkacak." dedi.

08 Eylül 2016 Perşembe 11:58
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 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilnedeniyle 25-30 milyon vatandaşın yola çıkacağını belirterek, "Bayram trafiğinde tüm yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi almış bulunuyoruz." dedi.

Arslan, bayram tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) işletilen otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağının söyledi.

Bakan Arslan,  yaptığı açıklamada, 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin 10 Eylül itibarıyla başladığını anımsatarak, bayram süresince yaklaşık 25-30 milyon vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini, bu nedenle karayolları başta olmak üzere demiryolu, denizyolu ve havayollarında tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

10-17 Eylül tarihlerinde banliyo hatlarının yanı sıra yüksek hızlı tren hatlarında da ek seferler konulduğunu bildiren Arslan, İzmir Mavi Tren, Konya Mavi Tren, Doğu Ekspresi, Güney-Kurtalan/Van gölü Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Fırat Ekspresi ve Pamukkale Ekspresi’ne de bir adet fazladan pulman vagon eklendiğini ve demiryollarının bayrama hazır olduğunu kaydetti.

"Kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemleri aldık"

Hava ve denizyollarında da ek seferlerin konulduğunu ve yol güvenliği önlemlerinin artırıldığının altını çizen Arslan, tüm bayramlarda olduğu gibi bu bayram süresince de özellikle gidiş ve dönüş tarihlerinde, trafiğin yüzde 60-70 artış gösterdiğini anımsattı.

Bayram trafiğinde yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemleri aldıklarına dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

"Özellikle trafiğin en yoğun olduğu karayollarımızda yol çalışmalarına ara verildi. Trafiği yoğun olan tatil bölgelerinde ise ana güzergahlarda da ek önlemler alındı. Özellikle otoyollar başta olmak üzere trafik yoğunluğu fazla olan devlet yollarında da bakım, onarım gibi çeşitli nedenlerle eksilen şeritler trafiğe açıldı. Amacımız, yol kusurlu kazaların önüne geçmek. Ayrıca kazaların yoğun yaşandığı noktalarda daha sıkı tedbirler alabilmek için İçişleri Bakanlığı ile iş birliği yaptık. Ancak şu da bir gerçek ki trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90’ı sürücü hatasından kaynaklanıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyorum."

Arslan, vatandaşların yola çıkmadan önce yol durumları hakkında bilgi alması gerektiğine işaret ederek, "Vatandaşlarımız, Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesinde yer alan güzergah analizi programını kullanabilirler. Bu programla en uygun güzergah ve alternatif yolların yanı sıra kapalı ve çalışma yapılan yolları da öğrenebilecekler. Ücretsiz Alo 159 hattından da yol durumlarına ilişkin bilgi alınabilecekler." ifadelerini kullandı.

"Kimsenin bayramını acıya dönüştürmeyin"

Bakanlar Kurulu Kararıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç KGM’nin işlettiği tüm otoyol ve köprülerin bayram tatili süresince ücretsiz olacağı müjdesini veren Arslan, ulaşımdan ve erişimden sorumlu Bakanlık olarak amaçlarının, vatandaşın bölünmüş yollarla, yüksek hızlı trenlerle, Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış havalimanlarıyla sevdiklerine kavuşması olduğunu söyledi.

Arslan, "Ancak vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Her zaman uymamız gereken trafik kurallarına bayram gibi yoğunlaşan zamanlarda daha özen göstersinler. Kimsenin bayramını acıya dönüştürmesinler. Bu vesileyle kazasız, belasız günler diliyor, herkesin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

AA

Son Güncelleme: 08.09.2016 11:59
Anahtar Kelimeler:
UlaştırmaDenizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet ArslanKurban BayramıTatilBayram Trafiği
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