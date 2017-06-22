Bayram trafiğine sıkı denetim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması ve ölümlü trafik kaza sayısının azaltılması amacıyla yoğun trafik denetimleri yapılacak.

Denetimler kapsamında yarından itibaren şehir içi ve şehirler arası yollarda sabit ve hareketli denetimlerin yanı sıra helikopterler ile drone ve İHA'lardan da faydalanılacak.

Bayram tatili süresince "tuzak radar" algısına neden olacak yöntemler ile radar araçları gizlenerek denetimler yapılmayacak, radarla hız denetimleri, hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde yapılacak.

Denetimlerde vatandaşlar bilgilendirilecek

Denetim bölgelerinde ekip ve personel görünürlüğü açısından reflektif yelekler giyilecek, hava durumuna göre dominit lambalar ile el fenerleri kullanılacak ve güzergahta araçların tepe lambaları açık olacak.

Ekipler tarafından sürücülerle yüz yüze temas etmek amacıyla, kural ihlali yapılıp yapılmadığına bakılmadan araçlar durdurularak, saygı ve nezaket kuralları içerisinde hız yapmamaları, ön ve arka emniyet kemeri takmaları, araç kullanırken cep telefonuyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma kurallarına riayet etmeleri ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları gibi konularda bilgilendirme yapılacak.

Denetimlerde ayrıca sadece ön koltukta değil, arka koltukta oturanların da emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı kontrol edilecek.

"Kazaların sıklıkla meydana geldiği saatlerde denetim artacak"

Yaklaşık 17 bin personelin katılacağı denetimlerde, son 10 yılda bayram tatillerinde, kazaların yoğun olarak meydana geldiği 20 güzergahta önlemler arttırılacak. Bu güzergahlarda 10-20 kilometrede bir resmi ekip görevlendirilecek.

26 anayol güzergahında toplam 79 saat helikopterle havadan yapılacak denetimlerin yanı sıra, yolcu otobüsleri de yolcu görünümlü sivil polislerce denetlenecek. Daha önceki yıllarda kazaların sıklıkla tekrarlandığı güzergahlarda sivil ekipler de görev yapacak.

Halkın yoğun olduğu alışveriş merkezleri ve mezarlıklarda da önlem alan yetkililer, bayram süresince özel izne tabi araçların karayollarına çıkmalarına izin vermeyecek.

Ayrıca vatandaşları bilinçlendirmek için Emniyet Genel Müdürlüğünce kamu spotları hazırlanırken, GSM operatörleri ile işbirliği yapılarak hazırlanan trafik uyarı ve ikazları telefon abonelerine ulaştırılacak.

Trafiğin yoğun olduğu ve kazaların sıklıkla meydana geldiği 04.00-08.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında trafik denetimleri sıklaştırılacak. Hava koşulları takip edilerek, riskli hava koşulları olan gün, saat ve kesimlerde riske yönelik tedbirler geliştirilecek.