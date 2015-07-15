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Bayram trafiği başladı

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM otoyolunda araç yoğunluğuna neden oldu.

Bayram trafiği başladı

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM otoyolunda araç yoğunluğuna neden oldu.

15 Temmuz 2015 Çarşamba 06:57
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Bayram trafiği başladı
BOLU - Ramazan Bayramı öncesi yola çıkan tatilciler, TEM otoyolunda araç yoğunluğuna neden oldu.

Ramazan Bayramı'nı ailesiyle ya da tatil yaparak geçirmek isteyenler, sahurun ardından İstanbul'dan Anadolu'ya doğru yola çıktı. Ankara ve Karadeniz yönüne seyreden binlerce tatilci, TEM otoyolunda uzun araç kuyruklarına neden oldu. Yoğunluk nedeniyle trafik güçlükle seyrediyor. 

Bazı tatilciler ise Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki gişelerden çıkarak D-100 karayolundan yollarına devam ediyor.

 Bolu ve Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili nedeniyle güzergahlarda oluşabilecek yoğunluğa karşı tedbirlerini artırdı.

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 09:11
Anahtar Kelimeler:
önce VatanBayram Trafiği
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