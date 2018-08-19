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Bayram tatilinin ikinci gününde kazalar 24 can aldı

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 24 kişi yaşamını yitirdi, 114 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin ikinci gününde kazalar 24 can aldı

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 24 kişi yaşamını yitirdi, 114 kişi yaralandı.

19 Ağustos 2018 Pazar 17:57
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Bayram tatilinin ikinci gününde kazalar 24 can aldı

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 24 kişi yaşamını yitirdi, 114 kişi yaralandı. Tatilin ilk 2 günündeki kazalarda ölenlerin sayısı 43'e, yaralananların sayısı ise 205'e yükseldi.

AA muhabirinin gün içindeki trafik kazalarından derlediği bilgilere göre, 9 günlük bayram tatilinin ikinci gününde Çorum, Malatya, Konya, Giresun, Kütahya, Hatay, Denizli, Afyonkarahisar, Bolu, Çankırı, Mersin, Samsun, Erzincan, Sinop, Elazığ, Yozgat, Kırıkkale, Düzce, Kahramanmaraş, Mardin ve Manisa'da meydana gelen kazalarda 24 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı.

Ölümlü kazalardan bazıları

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Konya'da tır ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kütahya'da tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bayram tatilinin ilk gününde 19 kişi yaşamını yitirmişti

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi yaşamını yitirmiş, 91 kişi yaralanmıştı.

Bugünkü kazalarla bayram tatilinin başlangıcından bu yana meydana gelen kazalarda ölü sayısı 43'e, yaralı sayısı 205'e yükseldi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıBayram Tatilinin Ikinci GünüTrafik Kazaları
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