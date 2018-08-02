Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, sektör olarak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasından son derece memnun olduklarını belirterek, "Fakat arzu ederiz ki bu şekilde gerçekleşmesi mümkün olan blok tatiller yılın başından itibaren belirlensin. Bu tür tatiller yılın başında açıklanmış olsa insanlar uzun vadede planlama yapabilirler, erken rezervasyon yapma kolaylıklarını elde etmiş olurlar." dedi.

Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ve ağustos aylarının tüm dünyada, hatta kuzey yarım kürenin tamamında tatil dönemi olduğunu, bundan en iyi şekilde etkilenen destinasyonlardan birinin de Türkiye olduğunu söyledi.

Temmuz ve ağustos aylarında yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun şekilde tatile çıktığını ifade eden Ayık, "Şu an itibarıyla bakıldığında özellikle kıyı bölgelerdeki tüm tesislerde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Bundan da tabii en çok etkilenen, faydalanan bölgelerden biri Akdeniz Bölgesi. Ege Bölgesi de yerli misafirler tarafından yoğun şekilde tercih edilen bölgelerin başında geliyor. Son yıllardaki altyapı ve tesis anlamındaki gelişmelerden dolayı Türkiye'nin aşağı yukarı her bölgesinde hareketlilik yaşanıyor." diye konuştu.

Turizmciler olarak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasından büyük mutluluk duyduklarını, bu yıl ağustos ayının üçüncü bölümüne denk gelen Kurban Bayramı döneminde de yoğun bir hareketlilik beklediklerini dile getiren Ayık, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatil, okulların açılmasından önceki son uzun ve blok tatil olacak birçok insan için. Bu da bayramda seyahat dürtülerini daha da artıracak. Kurban Bayramı'nın tabii şöyle bir özelliği var, insanlar kurban kesimiyle ilgili dini vecibelerini de yerine getirecek. Dolayısıyla uzun blok tatil insanların planlama yapmaları açısından kolaylık sağlayacak. Bu olumlu bir şey. Sektör olarak bayram tatilinin 9 güne çıkmasından son derece memnunuz fakat arzu ederiz ki bu şekilde gerçekleşmesi mümkün olan blok tatiller yılın başından itibaren belirlensin. Bu tür tatiller yılın başında açıklanmış olsa insanlar uzun vadede planlama yapabilirler, erken rezervasyon yapma kolaylıklarını elde etmiş olurlar. Bu da insanların daha ekonomik tatil yapmalarına neden olur. Hem seyahat eden insanlar hem de işletmeler ve tesisler açısından ileriye dönük planlama kolaylaşır."

Ayık, kuzey yarım kürede yaz tatili döneminin temmuz-ağustos ayları olması nedeniyle şu anda turizm tesislerinde doluluk oranlarının yüksek olduğunu belirterek, "Biz de kuzey yarım kürenin önemli tatil ülkelerinden biri olduğumuz için yerli ve yabancı turist yoğunluğumuz oldukça fazla. Kurban Bayramı döneminde de tesislerdeki doluluk oranı yüzde 100'leri bulacaktır." dedi.

"İstanbul ve Antalya Türkiye ortalamasının biraz üzerine çıkar"

2018 yılına girerken turist sayısı bakımından Türkiye'nin çift haneli bir büyüme yakalayacağını öngördüklerini söyleyen Ayık, "Bu sene turist sayısının geçen yıla göre yüzde 25-30 artacağını tahmin etmiştik. Türkiye İstatistik Kurumu verileri şu an itibariyle bunu doğrular nitelikte. Yıl sonunda Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 30 artar diye düşünüyoruz. İstanbul ve Antalya da Türkiye ortalamasının biraz üzerine çıkar." dedi.

Türkiye'nin bugüne kadar ulaştığı en yüksek turist sayısı ve turizm gelirinin 2014 yılında görüldüğünü belirten Ayık, 2018 yılında 2014 rakamlarının yakalanacağını, hatta bir miktar bu rakamların üzerine çıkılacağını öngördüklerini bildirdi.

Ayık, "Amacımız, bu yıl 2014 yılı rakamlarının üzerine çıkarak tarihi bir rekor kırmak. Sayı anlamında bu başarılacak fakat gelir anlamında baktığımızda hala arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadık. Gelir anlamında inşallah 2019, 2020, 2021 yıllarında 2014 rakamlarının üzerine çıkacağız diye bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sadece deniz, kum, güneş ülkesi olmadığına işaret eden Ayık, Karadeniz'in özellikle Ortadoğu'dan gelen misafirlerin yoğun şekilde tercih ettiği bir bölge haline geldiğini, Kars, Şanlıurfa ve Göbeklitepe'nin popüler bir destinasyon olarak, Gaziantep'in de gastronomide öne çıktığını dile getirdi. Ayık, önümüzdeki yıllarda Hatay ve Adana'nın da gastronomi ile anılmaya başlayacağını kaydetti.