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Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu

Bayram tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden 26 Ağustos saat 16.30'a kadar meydana gelen trafik kazalarında 142 kişi yaşamını yitirdi, 859 kişi yaralandı.

Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu

Bayram tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden 26 Ağustos saat 16.30'a kadar meydana gelen trafik kazalarında 142 kişi yaşamını yitirdi, 859 kişi yaralandı.

26 Ağustos 2018 Pazar 18:07
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Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu

Kurban Bayramı tatili süresince yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 142 kişi yaşamını yitirdi, 859 kişi yaralandı.

Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bu bayram tatilinde de üzücü trafik kazaları meydana geldi. 

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dokuz günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden tatilin son günü olan 26 Ağustos saat 16.30'a kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 142 kişi hayatını kaybetti, 859 kişi yaralandı.

Bingöl'de 22 Ağustos'ta 8 kişinin ve Erzincan'da 25 Ağustos'ta 3'ü çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları ile bayramdaki diğer ölümlü kazalar, yürek yaktı.

Son 24 saatte yurt genelinde meydana gelen kazalarda 10 kişi öldü, yaralanan 75 kişi hastanelere kaldırıldı.

Son 24 saatteki trafik kazalarından bazıları

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Hatay'da yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü öldü.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Muğla Datça'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramışehirler Arası Ve şehir Içi YollarTrafik Kazaları
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