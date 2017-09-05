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Bayram tatilinde trafik kazaları 122 can aldı

İçişleri Bakanlığından, 10 günlük bayram tatili süresince meydana gelen kazalarda 122 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bayram tatilinde trafik kazaları 122 can aldı

İçişleri Bakanlığından, 10 günlük bayram tatili süresince meydana gelen kazalarda 122 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

05 Eylül 2017 Salı 15:37
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Bayram tatilinde trafik kazaları 122 can aldı

ANKARA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl ile geçen yılın Kurban Bayramı tatilleri karşılaştırıldığında pik saatlerde karayollarındaki araç yoğunluğunda yüzde 20 oranında artış meydana geldi. Bu bayramda yaşanan araç yoğunluğunun son yılların en fazlası olduğu tespit edildi.

Vatandaşların bayram tatili öncesi, tatil süresi ve sonrasında güvenli bir yolculuk yapabilmesi amacıyla bir dizi tedbirler alındı, uygulamalar gerçekleştirildi. Bu bayramda, diğer bayramlara göre iki kat fazla ekip ve personel görevlendirilirken, toplam 6 bin 635 ekipte 52 bin 936 personel mesai yaptı.

6 bin 26 araç trafikten men edildi

24 Ağustos ve 3 Eylül tarihlerinde jandarma ve polis trafik ekiplerince gerçekleştirilen Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi 5 ve 6 uygulamalarında, denetlenen 353 bin 963 araç ve sürücüden, 34 bin 54'üne ceza kesildi, 6 bin 26 araç ise trafikten men edildi.

Aynı denetimlerde 144 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alınırken, 9 çalıntı araç ve 164 aranan kişi yakalandı.

Trafik yoğunluğu olan 6 ilde 43 güzergahta, 66 saat süreyle helikopter ile trafik denetimi yapılarak, 10 adet kaza, 52 adet kural ihlalinin bildirildiğinin aktarıldığı açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen 2 bin 155 kilometre otoyol ağında ortalama hız denetimi yapıldı. Kazaların yoğun olduğu 20 güzergahta her 10 kilometreye bir ekip görevlendirildi. 

1 milyon 73 bin 86 araç ve sürücü denetlendi

Bayram tatili süresince trafik polis ekiplerince 1 milyon 73 bin 86 araç ve sürücü denetlendi, eksikliği görülen 170 bin 895'ine (yüzde 15,9) ceza uygulandı. Trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla bayram namazı hutbesinde vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Araç yoğunluğu arttı, kazalarda ölüm oranı düştü

Alınan tedbirlere rağmen 10 günlük bayram tatili süresince meydana gelen kazalarda 122 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Son dokuz yılda dokuz gün bayram tatili olan beş yılın Kurban Bayramı kazaları dikkate alındığında, bu yıl bayram tatili süresinde araç yoğunluğu bir önceki yıla göre yüzde 20 artmış olmasına rağmen, kazalardaki ölüm oranında yüzde 15 azalma meydana geldi." denildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bayram TatiliTrafik Kazaları
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