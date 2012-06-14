Bayram Oteli'nin sahibine yakalama kararı

VAN

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde yıkılan Sefa Apartmanı sahibi Nezir Baş ile 9 Kasım 2011 tarihindeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin sahibi Tevfik Bayram'ı ifadelerine başvurmak üzere savcılığa davet etti. Ancak yapılan tebligata rağmen ifadeye gitmeyen Baş ve Bayram hakkında savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı.

Bu arada depremlerde binaları yıkılan ve savcılığa ifade veren 5 kişinin de alınan ifadeleri sonrası serbest bırakıldığı belirtildi.

23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde kentte yaşanan depremlerde yıkılan Sefa Apartmanı ile Bayram Oteli'nde, aralarında gazetecilerinde bulunduğu çok sayıda insan hayatını kaybetmişti.