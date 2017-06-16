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'Bayram namazında Sultanahmet'te buluşuyoruz'

İstanbul Müftülüğü, Ramazan Bayramı namazını Sultanahmet Camisi'nde kılmak için İstanbullulara çağrıda bulundu.

'Bayram namazında Sultanahmet'te buluşuyoruz'

İstanbul Müftülüğü, Ramazan Bayramı namazını Sultanahmet Camisi'nde kılmak için İstanbullulara çağrıda bulundu.

16 Haziran 2017 Cuma 13:37
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'Bayram namazında Sultanahmet'te buluşuyoruz'

İSTANBUL - İstanbul Müftülüğünden "Bayram namazında Sultanahmet'te buluşuyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, bayram namazının Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın iştirakiyle Sultanahmet Camisi'nde geniş katılımla eda edileceği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca geleneksel hale getirilen Sultanahmet Camisi'nde bayram namazına tüm İstanbulluların davet edildiği aktarılan açıklamada, "Kadın, erkek, yaşlı, çocuk, engelli herkesin katılacağı bayram namazı için cuma namazı esnasında hutbeden duyuru yapılacak. Sultanahmet'teki geleneksel büyük buluşmada bayram dolayısıyla İslam aleminin ve tüm insanlığın huzur, barış ve esenliği için hep birlikte dualar edilecek, mesajlar verilecek ve müminler sevgiyle kucaklaşacak. Kardeşlik, dayanışma ve bayramlaşma için bir araya gelinerek kılınacak bayram namazına, herkes seccadesiyle davetli." denildi.

İstanbul'da bayram namazı, 25 Haziran Pazar günü 06.19'da kılınacak.

AA

Son Güncelleme: 16.06.2017 14:11
Anahtar Kelimeler:
BayramNamazSultanahmet
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