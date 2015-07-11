Bayram için 10 bin ilave sefer

ANKARA - Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Mehmet Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla yolculukların 10 Temmuz itibarıyla başladığını ifade etti.



Ramazan Bayramını tatil yörelerinde ya da yakınlarının yanında geçirmek isteyenlerin yoğun talebi nedeniyle otobüs biletlerinin tükendiğini dile getiren Erdoğan, Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini bildirdi. Erdoğan, normal günlerde 15 bin olan otobüs seferi sayısının bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 20 bine kadar çıktığını ifade etti.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından B2 ve D2 yetki belgeli otobüslerin 15-21 Temmuz arasında kullanım izninin çıktığını belirten Erdoğan, "Söz konusu otobüslerin kullanım izninin ardından Ramazan Bayramı dolayısıyla gelen talepleri karşılamak için 15-16 Temmuz'da günlük ilave 5 bin sefer konulacak. Böylece Ramazan Bayramı süresince 7 milyon yolcuya hizmet vereceğiz" diye konuştu.



İstanbul'dan özellikle Adana, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis'e gidecek olanlardan yoğun bilet talebi geldiğini anlatan Erdoğan, "Bu beş ilimize bilet satışları geçen yıla göre iki katına çıktı. Burada daha çok Suriyeli vatandaşların ilgi gösterdiğini düşünüyoruz" dedi.



"Bilet fiyatlarında artış yok"



Bilet almayı düşünen vatandaşların acele etmesini isteyen Erdoğan, korsan bilet konusunda da uyarıda bulundu. "Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet alsın" diyen Erdoğan, tatil dönüşünde sıkıntı yaşanmaması için de biletlerin gidiş-dönüş olarak alınmasını önerdi.



Biletlere zamlı tarife uygulanacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Erdoğan, "Bilet fiyatlarında değişiklik yok. Firmaların yüzde 30'a varan oranlarda indirim yapma imkanı var ancak bunu tatil sezonlarında uygulamıyorlar. Bu nedenle bilet fiyatlarına zam yapılmış gibi algılanıyor" ifadelerini kullandı.



