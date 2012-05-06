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Bayraktar: ''Oflular her zaman güvenilir ve üretken olmuşlardır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar: ''Oflular her zaman güvenilir ve üretken olmuşlardır. Bu üretkenlik ile enerji bağımlılığı sorununa da çözüm bulacaklarına inanıyorum''

Bayraktar: ''Oflular her zaman güvenilir ve üretken olmuşlardır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar: ''Oflular her zaman güvenilir ve üretken olmuşlardır. Bu üretkenlik ile enerji bağımlılığı sorununa da çözüm bulacaklarına inanıyorum''

06 Mayıs 2012 Pazar 11:37
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Bayraktar: ''Oflular her zaman güvenilir ve üretken olmuşlardır

     Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ''Oflular her zaman güvenilir ve üretken olmuşlardır. Bu üretkenlik ile enerji bağımlılığı sorununa da çözüm bulacaklarına inanıyorum'' dedi.
     Of-Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlediği ''Köyden Kente Sorunlarımız'' panelinde konuşan Bayraktar, meşru olan bütün ihtiyaçların şartlar dahilinde zamanla çözüme kavuşturulacağını söyledi.
     Kendisinin Oflu ve Trabzonlu olduğunu, ancak Türkiye'nin de hizmet beklediğini belirten Bayraktar, öncelikle Türkiye'nin petrol ve enerji bağımlılığı sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.
     Enerji bağımlılığının köyden göçü önleyerek çözüleceğini söyleyen Bayraktar, son yıllarda Trabzon ve Of'un nüfusunun göç nedeniyle azaldığını, bir an önce bunun önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.
     Türkiye'deki gelişmiş sanayinin yatırımcılar vasıtasıyla Of'a taşınması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:
     ''Biz Trabzon ve Of'taki bu nüfusu nasıl tutabiliriz diye düşünmeliyiz. Trabzon'da 600 medrese vardır, 500'ü Of'tadır. Oflular, tarihe bakıldığında İslami değerlere göre hareket etmişlerdir. Oflular her zaman güvenilir ve üretken olmuşlardır. Bu üretkenlik ile enerji bağımlılığı sorununa da çözüm bulacaklarına inanıyorum. Of'taki HES'ler ile elektrik üretimi bakımından ileri adımlar atıldı. Bu üretkenliğin devamını da biz değerlendireceğiz. Unutmamalıyız ki köylü köyünden kopartılırsa bağımlılık artar ve önüne geçilemez bir hal alır. Bu bakımdan ülkemizde de Of'taki gibi kalite üreteceğiz. Türkiye'nin kalkınması için hep birlikte çalışacağız.''
     Of'un içme suyu ve yol sorunlarının da kısa zamanda çözüme kavuşacağını söyleyen Bayraktar, ''Oflular tarihi boyunca cesur ve çalışkan olmuşlardır. Sorunlara karşı metanetle ve çözümcü yaklaştığımızda her şeyin yoluna gireceğini unutmayalım. Biz ana-baba, akraba ve kul hakkını gözeten insanlarız'' dedi.
     Bayraktar, Of'un marka değerine katkıda bulunan iş adamlarına ve Of için çalışanlara teşekkür etti.
     Of-Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kurucu Üyesi Prof. Dr. Ali Akyüz de derneğin mirasının, okuttuğu gençler olduğunu söyledi. 


     Of'un doğal yapısının korunması gerektiğine dikkati çeken Akyüz, ''Türkiye, Karadeniz ve Of'un doğal yapısı her şeyin üzerindedir. Bu yapıyı geleceğimize miras bırakmak için korumalıyız. Of'a ve Karadeniz'e birçok sosyal ve kamu alanı açılıyor. Bu alanlar doğal yapı korunarak yapılmalıdır'' diye konuştu.
     Of Belediye Başkanı Oktay Saral da yapılan okullar ile Of'un ilim ve kültür yuvası olacağını belirtti. 
     Of'taki hastane ve kamu binalarının yenilendiğini kaydeden Saral, ''Türkiye'deki Oflu iş adamlarından Of'a sahip çıkmalarını istiyoruz'' dedi.

Son Güncelleme: 06.05.2012 03:41
Anahtar Kelimeler:
Oflu
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