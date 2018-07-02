Bayrakdar, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı.
AA
Son Güncelleme: 02.07.2018 16:51
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı.
AA