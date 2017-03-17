"Baykal milletten özür dilesin"

Halk oylaması çalışmaları kapsamında Erzurum'da bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Pasinler ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam Harun Ersin Polat'tan brifing alan Akdağ, daha sonra ilçe meydanında seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

"Avrupa ülkeleri bu yanlışın bedelini ödeyecek"

Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı son günlerdeki tutumuna değinen Akdağ, Avrupa ülkelerinin yanlış hareketler içerisinde olduğunu belirtti.

Recep Akdağ, "Bazı Avrupa ülkelerinin yaptığına bakmayın, bunlar yanlış yapıyorlar. Bu yanlışın bedelini ödeyecekler. Hem de bu yanlıştan geri dönecekler. Bu gün Hollanda, Almanya'ya ne olmuş ki bizim referandumumuza karışıyorlar. Onları ilgilendirir mi? Onların ne haddineymiş? Hollanda, Almanya, diğer Avrupa ülkeleri bunları ülkelerinde büyütüp besledikleri PKK'lılara yapsınlar. Senelerdir PKK'ya kucak açtılar. Bu yetmezmiş gibi onların ülkede para, haraç toplamalarına, PKK'nın paçavralarını caddelerinde arzıendam etmelerine müsaade ettiler. Ne yaparsa yapsınlar, bu milletin gücü PKK'ya ve onların arkasındaki şer güçlere de yeter." değerlendirmesinde bulundu.

"Baykal çıksın derhal özür dilesin"

Sağlık Bakanı Akdağ, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Trabzon'da yaptığı açıklamaya değinerek, Baykal'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Akdağ, şunları kaydetti:

"Benim edebim müsaade etmez onu tekrarlamaya. Buradan, Erzurum'dan, Pasinler'den, Sayın Deniz Baykal'a sesleniyorum. Yaptığı hatayı derhal görsün. Çıksın bütün milleten özür dilesin. Ne söyledi biliyor musunuz? 'Bu kadar güç bir adama verilmez, peygambere bile verilse...' devamını ben söylemiyorum. Kalksın, özür dilesin. Bu milletin böyle laflara tahammül etmesi imkansızdır. Rencide olduk. Siyaset, politika yapacağım diye bu milletin değerlerine laf söyletmeyiz. Laf söyleyemeyeceğinizi de 16 Nisan'da bu millet size gösterecek. O hadsizliğin cevabını o gün alacaksınız. Yakışır mı, böyle bir benzetme yapılır mı?"