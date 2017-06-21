Batman ve Osmaniye'de FETÖ'den 12 tutuklama

Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 10 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Osmaniye'de 7 tutuklama

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan emniyette işlemleri süren 14'ü daha adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 7'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen zanlılara yönelik belirlenen adreslere yapılan operasyonda çeşitli meslek gruplarından 17 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü, 15 Haziran'da sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.