Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99292
ALTIN
141.309
DOLAR
3.5292
STERLIN
4.4687
EURO
3.9317
Kalemle tabiatı koruyacaklar
Kalemle tabiatı koruyacaklar
Mehmet Reşat Bulut
Mehmet Reşat Bulut
Çoruh'un gerdanlıkları
Çoruh'un gerdanlıkları
Portekiz'de orman yangını: 39 ölü
Portekiz'de orman yangını: 39 ölü
Galatasaray sezonu açıyor
Galatasaray sezonu açıyor

Batman ve Osmaniye'de FETÖ'den 12 tutuklama

Batman ve Osmaniye'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması operasyonda 12 kişi tutuklandı.

Batman ve Osmaniye'de FETÖ'den 12 tutuklama

Batman ve Osmaniye'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması operasyonda 12 kişi tutuklandı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 15:33
32 Okunma
Batman ve Osmaniye'de FETÖ'den 12 tutuklama

Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 10 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Osmaniye'de 7 tutuklama

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan emniyette işlemleri süren 14'ü daha adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 7'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen zanlılara yönelik belirlenen adreslere yapılan operasyonda çeşitli meslek gruplarından 17 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü, 15 Haziran'da sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon'da 9 noktada heyelan meydana geldi
Trabzon'da 9 noktada heyelan meydana geldi
Darp şüphelisi cezaevinde çıktı
Darp şüphelisi cezaevinde çıktı
Uzungöl'e seyir terası yapım işi ihale edilecek
Uzungöl'e seyir terası yapım işi ihale edilecek
Danıştay saldırısı dosyası 'Ergenekon' davasından ayrıldı
Danıştay saldırısı dosyası 'Ergenekon' davasından ayrıldı
Manisa'da Neler Oluyor?
Manisa'da Neler Oluyor?
Bayramda havalar ısınıyor
Bayramda havalar ısınıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ