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Batman merkezli FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Batman merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Batman merkezli FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Batman merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

15 Kasım 2017 Çarşamba 13:16
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Batman merkezli FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Batman merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün gizli haberleşme programı olan "ByLock" kullandığı belirlenen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Batman, Erzurum, Ankara, İstanbul, Mardin ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan üçü "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖBatman
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