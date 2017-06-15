Batman'daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Kozluk'ta Gümüşörgü köyü, Orta Mahalle, Hasanko ve Bisira mahalleleri ile Sason ilçesinin Karameşe köyü, Ramazan ve Binönü mahalleleri, Kelhasan ve Kilimli köyleri, Aşağıkilimli Mezrası ve Yoncadüzü Mahallesi'nde terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 13 Haziran'da saat 18.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağının 12.00'den itibaren sona erdiği belirtildi.