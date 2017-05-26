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Batman'da terör örgütü PKK'ya operasyon

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Batman'da terör örgütü PKK'ya operasyon

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

26 Mayıs 2017 Cuma 13:44
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Batman'da terör örgütü PKK'ya operasyon

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, yasa dışı olaylar sırasında yollara barikat kuran, güvenlik güçlerine taşlı saldırılarda bulunan ve PKK/KCK terör örgütü lehine slogan atan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Dijital malzemeler ve örgütsel dokümanların ele geçirildiği operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BatmanPKKOperasyon
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