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Batman'da şehit düşen asker için tören düzenlendi

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Bekirhan Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu için tören düzenlendi.

Batman'da şehit düşen asker için tören düzenlendi

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Bekirhan Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu için tören düzenlendi.

10 Haziran 2017 Cumartesi 12:08
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Batman'da şehit düşen asker için tören düzenlendi

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Bekirhan Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu için tören düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki General Galip Deniz Kışlası'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.

Törende, şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Fazlıoğlu'nun cenazesi, törenin ardından memleketi Rize'ye gönderildi

Törene, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş ile şehidin silah arkadaşları ve yakınları katıldı.

AA

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