Batman'da FETÖ operasyonu

Batman merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir ve Mersin'de 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifadelerinden sonra 1. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 5 akademisyenden 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 2 zanlı aranıyor.