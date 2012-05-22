Batman Belediye Başkanına 1 yıl 8 ay hapis

DİYARBAKIR - Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, KCK davasında tutuklu bulunan sanık Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay ile avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, önceki duruşmada mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrarladı.



Mütalaada, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde kapatılan DTP'nin Batman Belediye Başkan adayı olan sanık Atalay'ın 22 Şubat 2009'da seçim propagandası kapsamında katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan mensuplarını ''Kürt halkının dağdaki savaşçıları'' olarak nitelendirmek suretiyle Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçunu kapsayan 7/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sanık Atalay'ın ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.