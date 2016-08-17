'Batılı devletler, Türk milletinin mücadelesini görmezden geldi'

Türkiye Organ Nakli Vakfı'nın (TONV) koordinatörlüğü, Sağlık ve Ekonomi bakanlıkları, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) desteğiyle yürütülen Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi kapsamındaki medya çalıştayı başladı.

Afrika ülkelerinden 33 medya mensubunun katıldığı çalıştayın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, İstanbul'un ortak bir değer olduğunu ifade ederek, "Her bir ülkeden gelen değerli basın mensuplarına kendi başkentlerine hoş geldiniz diyorum." ifadesini kullandı.

Şener, DEİK yetkilileri başta olmak üzere toplantıyı düzenleyenlere teşekkür ederek, sağlık konusunda, özellikle de organ nakli konusunda ülkelerin, devlet ve milletlerin bilgilendirilmesi, tecrübelerinin paylaşımı konusunda önemli bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki girişimlerini takdirle karşılayıp, desteklediklerine işaret eden Şener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii ki sağlık insan için çok önemli bir şey ama bireylerin özgürlükleri ve demokrasi de altı çizilmesi gereken konulardır. Henüz 32 gün önce 15 Temmuz'da, Türkiye'de asker, polis, eğitim ve ticaret örgütleri içinde yuvalanmış, kendi maksatlarını gizlemiş, kendi tabirleriyle 40 yıldır devleti ele geçirmek için çalışan bir terörist grubun silahlı kalkışması neticesi başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 240 vatandaşımızı yitirdik, 2 bin 194 vatandaşımız ise yaralandı. Bu menfur kalkışmayı milletimizin sağ duyusu, basireti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkmak üzere meydanları dolduran milletimiz önledi, bedel ödeyerek önledi."

İhsan Şener, 15 Temmuz'da akıl almaz şekilde, milletin Meclisine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, Genelkurmay Başkanlığına ve emniyet binalarına silah ve toplarla korkunç saldırılar gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bunlara sadece elinde bayrağı olan ve milletin geleceği için endişe ederek, özgürlüğüne ve iradesine sahip çıkan milletimiz, hiçbir silah kullanmadan karşı çıkmıştır." dedi.

"Batılı devletler, Türk milletinin mücadelesini görmezden geldi"

Milletin özgürlüğüne, demokrasisine sahip çıktığını aktaran Şener, şunları kaydetti:

"Ancak yıllarca Ortadoğu'ya, az gelişmiş ülkelere, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler kavramları üzerinden rejim ihraç etmeye çalışan ve halihazırda bugün de Suriye'de devam eden olaylarla, oralara dizayn vermeye, düzen kurmaya çalışan batılı devletler, Türkiye'de milletimizin yaptığı bu özgürlük mücadelesini, bu cuntaya, teröristlere karşı verdiği mücadeleyi görmezden gelmiştir. Bunun altını çizmek istiyorum. Bizim birbirimizi anlayan, gerçekten birbirimizin hak ve özgürlüklerine sahip çıkan milletler ve devletler olarak kendimizi, birbirimize doğru anlatmamız, anlamamız lazım. Bu platformlar ve siz değerli gazeteci arkadaşlarımızın bu husustaki gayreti önemlidir. Bu hususta da hem Türkiye'yi anlamak hem de Türkiye'ye kendinizi anlatmak anlamında, azami gayret göstermeli, bu bahsedilen değerler üzerinden bize terbiye vermeye çalışan bazı merkezlerin aslında derdinin bu olmadığını anlamamız gerekiyor."

Şener, bu devletlerin, devlet içerisine sızan bu terörist grubun saldırıları sonucu hayatını kaybeden 240 vatandaş ile 2 bin üzerindeki yaralının derdini sormaktansa, darbecilerin insan haklarına riayet edilerek yargılanması hususundaki uyarılarının öne çıktığını söyledi.

Suç ve cezanın tanımlı olduğuna işaret eden Şener, "Eğer bir devletin milli iradesiyle oluşan meşru hükümetini, meclisini ortadan kaldırmaya yönelik bir çaba varsa bunun normlarda, hukuk sisteminde karşılığı vardır ve Türkiye'de bağımsız yargı bu kalkışmanın karşılığını da mutlaka bu teröristlere verecektir. Burada tereddüdümüz yok." ifadesini kullandı.