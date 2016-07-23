Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Batı medyasının darbe girişiminin ardından sergilediği tavır hakkında, "Batı medyası son derece taraflı, gerçekleri görmek istemeyen ve de bilgisiz bir tavırla Türkiye hakkında haberler yapıyor." dedi.

Aybet, yaptığı açıklamada, darbe girişimi gecesi BBC'ye ilk konuşanlardan biri olduğunu, hafta boyunca da uluslararası basına bilhassa BBC, Sky News, CBC, Channel4 News ve Associated Press'e her gün, bazen de günde birkaç kez demeçler verdiğini belirtti.

BBC'nin hem televizyonlarında hem radyolarında yayına çıktığını dile getiren Aybet, yayınlarda BBC'nin genel olarak kendisine karşı çok profesyonelce davrandığını anlattı. Aybet, BBC bağlantılarında soruların genelde tarafsız ve çok profesyonelce olduğunu da ekledi.

Aybet, ancak yayınlar sırasında iki tatsız durumun yaşandığını, bunlardan birinin BBC World kanalında sunucunun kendisini "Şimdi Dr. Aybet ile konuşacağız. O, insanların işlerinden olmalarını iyi bir fikir olarak savunuyor." diye takdim ettiğini, kendisinin de "Beni niye böyle takdim ettiniz? Ben böyle bir şey dedim mi? Buradaki süreç nedir onu anlatmaya çalışıyorum, dedim." diye karşılık verdiğini kaydetti.

İkinci olayın ise BBC World Service Radyo'ya bağlandığında yaşandığını, sunucunun ise "Senin nerede durduğunu biliyoruz. Çünkü sen işinden olmadın değil mi?" diye bir ifadesinin olduğunu dile getiren Aybet, bunun çok terbiyesizce ve etik olmayan bir şey olduğunu, ayrıca insanı hedef gösteren bir tutum olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Twitter hesabından "Bu nasıl gazetecilik" diye yazdığını ve sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldığını dile getiren Aybet, hafta içerisinde 15-20 defa BBC'ye çıktığını anlattı.Bu noktada bilgi kirliliğinin olduğunu ifade eden Aybet, kendisine yönelik bir tavrın "bir soru" çerçevesinde yapılmadığını, sadece Türkiye'de darbe sonrasındaki gelişmeleri anlatırken bunun yaşadığını söyledi.

"Dört partinin imzaladığı ortaka bildiriden hiç kimse bahsetmiyor"

Darbe girişiminin ardından Batı medyasının tutumu hakkında ise Aybet, "Batı medyası son derece taraflı, gerçekleri görmek istemeyen ve de bilgisiz bir tavırla Türkiye hakkında haberler yapıyor. Yanlış yapılan bu algıları düzeltmek için zaten ben de kendilerinin mülakat taleplerini geri çevirmeyip yayınlarına katılıyorum. Çünkü çoğu kasıtlı değil. Bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor ve biraz da kolaylıktan işlerine geliyor. Hükümetle ve Cumhurbaşkanı ile ilgili belli kavramları zaten kafalarına oturtmuşlar, onları tekrarlıyorlar. Bu nasılsa böyle, onu farklı bir şekilde düşünmeye meyil edemiyorlar." diye konuştu.

Batı medyasının büyük çoğunluğunun darbe sonrasında aynı çizgide yayın yapması konusunda Aybet, "Şu bir gerçek ki söylemler birbirine çok benziyor. Bunun sebebi nedir? Bunu bilmek zor. Belki birbirlerinden görüp birbirlerini taklit ederek oraya varıyorlar. Anladığımız kadarıyla birazcık da tembelliğe geliyor. Ortada atılmış bir söylem varsa birbirine bakarak onu alıyor. Çünkü işlerine geliyor, farklı düşünmeye karşı bir direnç var. Sokağa dökülen insanları millet olarak değil AK Parti destekçileri olarak gösteriyorlar. Bu da doğru değil. Ben hep söylüyorum. 'Her kesimden insan var' diye. Dört partinin imzaladığı ortak bildiriden hiç kimse bahsetmiyor." değerlendirmesinde bulundu.