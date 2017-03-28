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"Batı medyası halk oylaması sürecini doğru yansıtmıyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının önündeki engellere işaret ederek, "Batı medyası, maalesef halk oylaması sürecini doğru yansıtmıyor." dedi.

"Batı medyası halk oylaması sürecini doğru yansıtmıyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının önündeki engellere işaret ederek, "Batı medyası, maalesef halk oylaması sürecini doğru yansıtmıyor." dedi.

28 Mart 2017 Salı 11:17
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"Batı medyası halk oylaması sürecini doğru yansıtmıyor"

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, haber sitesi Beitbart'a verdiği röportajda, "Mevcut anayasa, hesap verme mecburiyeti, sorumluluk ve yargı denetimi olmadan cumhurbaşkanına çok fazla yetki veriyor." ifadesini kullandı.

Görüntülü röportajda Çavuşoğlu, halk oylaması ile hükümet sisteminde yapılması öngörülen değişikliğin ABD'dekine benzer bir yürütme oluşturup oluşturmayacağına yönelik soruya, "Yetki, halkın elinde olacak. Halkın iradesinde olacak. Millet, hükümeti kimin oluşturacağına karar verecek ve her seçimle hükümeti kendi direkt kuracak. İrade milletin olacak, başka kimsenin değil." yanıtını verdi.

"Sistem, Türkiye için çok faydalı"

Çavuşoğlu, "Sistem çok açık ve net aynı zamanda Türkiye için çok faydalı. Yetki sınırlarını netleştirirken demokrasinin ana hattını oluşturan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

"Batı medyası, maalesef halk oylaması sürecini doğru yansıtmıyor" 

Halk oylamasının farklı bir engelle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Batı medyası, maalesef halk oylaması sürecini doğru yansıtmıyor." dedi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bazı medya organlarının Türkiye'deki halk oylaması sürecine ve siyasete müdahale etme kararı aldığını belirten Çavuşoğlu, "Bu, kendileri için olumsuz bir etki yaptı. Bazı Batı ülkelerindeki siyasetçilerin ve medyanın sürece dahil olmaya ve karışmaya kalkmasının ardından 'evet' oyları arttı." diye konuştu.

Sorunun sadece Batı medyasına ilişkin olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Bazı siyasetçiler taraf tutuyor. Bu siyasetçilerin Türkiye'yi sevdikleri, Müslümanların hayranı oldukları, Türkiye'nin geleceğini ya da istikrarını düşündükleri için taraf tuttuğunu düşünmüyorum. Onlar iç siyasete müdahale ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu müdahalenin ters teptiğini ve Türkiye'deki "evet" oylarını arttırdığını kaydeden Çavuşoğlu, Amerika ve Avrupa'da sol ideolojiye sahip medyanın aynı olduğunu söyleyerek hem Amerikan hem de uluslararası medyayı referandumla ilgili Erdoğan'a karşı taraf tuttukları için kınadı.

Çavuşoğlu, "ABD'deki ve Avrupa'daki sol görüşlü basın, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Başkan Donald Trump'ı hedef almıyor. Bu basın kuruluşları, tüm güçlü sağcı politikaları hedef alıyor. Bunların arasında Macaristan Başbakanı (Viktor) Orban ve şimdi de Polonya var. Bunlar güçlü sağcı hükümetlerden nefret ediyorlar." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluBeitbartAnayasa Değişikliği
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