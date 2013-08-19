Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Batı değerlerine ihanet etti

Nobel ödüllü yazar Pamuk,"Ordu yönetimi eline almadan iki gün önce Sisi, dünyaya darbe yapacağını açıkladı. Tüm dünya, özellikle Batı kafasını çevirdi ve bir şey duymak istemedi" dedi.

Batı değerlerine ihanet etti

Nobel ödüllü yazar Pamuk,"Ordu yönetimi eline almadan iki gün önce Sisi, dünyaya darbe yapacağını açıkladı. Tüm dünya, özellikle Batı kafasını çevirdi ve bir şey duymak istemedi" dedi.

19 Ağustos 2013 Pazartesi 15:46
638 Okunma
Batı değerlerine ihanet etti
BERLİN

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk, Batı ülkelerini, Mısır'daki darbe konusunda kendi değerlerine ihanet etmekle suçladı.

Pamuk, Alman ''Süddeutsche Zeitung'' adlı gazeteye verdiği röportajda, Mısır’daki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek, her zaman suçluluk duygusunun bulunduğunu, Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdülfettah es-Sisi’nin yaptığını Gabriel Garicia Marquez’in "Kırmızı Pazartesi" adlı eserine benzetti.

"O (Sisi), ordu yönetimi eline almadan iki gün önce dünyaya darbe yapacağını açıkladı. Tüm dünya, özellikle Batı kafasını çevirdi ve bir şey duymak istemedi’’ diyen Pamuk, şimdi de ordunun insanları öldürdüğünü ifade ederek, sadece ABD hükümeti ve AB değil, Batı ülkelerindeki kamuoyunun da bu konuda herhangi bir sorumluluğu yokmuş gibi davrandığını kaydetti.

Arap Baharı'ndan sonra Batı’nın Arap ülkeleri üzerindeki etkisinin azalmış olabileceğini ancak bunun bu açıdan değerlendirilmeyeceğini belirten Pamuk, " 'Hayır' denebilirdi. Açık bir şekilde 'Hayır, askeri darbe siyasi ihtilafın aracı olamaz' denebilirdi’’ ifadesini kullandı.

Batı'nın önemli siyasi kurumlarının iki gün sonra bile buna darbe diyemediğinin altını çizen Pamuk, "Demokrasi, insan hakları vesaire gibi idealleri olan Batılı değerler ya vardır ya da siyasi veya ekonomik hesaplara boyun eğildiği için yoktur" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2013 15:47
Anahtar Kelimeler:
Orhan Pamuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ