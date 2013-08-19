Batı değerlerine ihanet etti

BERLİN



Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk, Batı ülkelerini, Mısır'daki darbe konusunda kendi değerlerine ihanet etmekle suçladı.



Pamuk, Alman ''Süddeutsche Zeitung'' adlı gazeteye verdiği röportajda, Mısır’daki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek, her zaman suçluluk duygusunun bulunduğunu, Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdülfettah es-Sisi’nin yaptığını Gabriel Garicia Marquez’in "Kırmızı Pazartesi" adlı eserine benzetti.



"O (Sisi), ordu yönetimi eline almadan iki gün önce dünyaya darbe yapacağını açıkladı. Tüm dünya, özellikle Batı kafasını çevirdi ve bir şey duymak istemedi’’ diyen Pamuk, şimdi de ordunun insanları öldürdüğünü ifade ederek, sadece ABD hükümeti ve AB değil, Batı ülkelerindeki kamuoyunun da bu konuda herhangi bir sorumluluğu yokmuş gibi davrandığını kaydetti.



Arap Baharı'ndan sonra Batı’nın Arap ülkeleri üzerindeki etkisinin azalmış olabileceğini ancak bunun bu açıdan değerlendirilmeyeceğini belirten Pamuk, " 'Hayır' denebilirdi. Açık bir şekilde 'Hayır, askeri darbe siyasi ihtilafın aracı olamaz' denebilirdi’’ ifadesini kullandı.



Batı'nın önemli siyasi kurumlarının iki gün sonra bile buna darbe diyemediğinin altını çizen Pamuk, "Demokrasi, insan hakları vesaire gibi idealleri olan Batılı değerler ya vardır ya da siyasi veya ekonomik hesaplara boyun eğildiği için yoktur" diye konuştu.





AA