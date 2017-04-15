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"Batı çıldırsın, teröristler çıldırsın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın hep birlikte öyle bir reform yapalım ki yarın akşam Batı çıldırsın, kudursun. Teröristler çıldırsın, kudursun. Ama bu milletin asil evlatları yarın akşam, hep beraber bir bayram yapsın." dedi.

"Batı çıldırsın, teröristler çıldırsın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın hep birlikte öyle bir reform yapalım ki yarın akşam Batı çıldırsın, kudursun. Teröristler çıldırsın, kudursun. Ama bu milletin asil evlatları yarın akşam, hep beraber bir bayram yapsın." dedi.

15 Nisan 2017 Cumartesi 15:04
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"Batı çıldırsın, teröristler çıldırsın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan"Yarın hep birlikte öyle bir reform yapalım ki yarın akşam Batı çıldırsın, kudursun. Teröristler çıldırsın, kudursun. Ama bu milletin asil evlatları yarın akşam, hep beraber bir bayram yapsın. Gönlümde bu bayramı şu anda hissediyorum." dedi.

Erdoğan: "Bu adamı, bu milletin evlatlarını denize dökeceğini söyleyen adamı, ne yazık ki Saadet Partisi'ne mensup kadınlar gidip ziyaret ediyor. Ey benim Saadet Partili kardeşlerim, siz bu hale düşecek miydiniz? Görüyorsunuz nerelerden nerelere... Temenni ederim ki bugün onlar için ayrı bir muhasebe günü olur. Bu muhasebe neticesinde yarınla ilgili kararlarını ona göre gözden geçirirler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çukurları açtılar mı? Hendekleri açtılar mı? Şimdi bu teröristleri açtıkları o hendeklere gömüyoruz. Yirmi ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Daha gideceğiz. Ya silahlarını gömecekler ya kendileri gömülecekler ya da bu ülkeyi terk edip gidecekler."ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Muhalefet nerede? Muhalefet meydanlarda yok, onlar kahvelerde. Hele hele bir de maskeli teröristlerini kahvelere gönderiyorlar, arkadan kendileri gidiyorlar. Okmeydanı'nda, benim eski semtimde yaptılar. Sağ olsun İstanbul Emniyeti bunları yakaladı. Üç tanesi yakalanmıştı, dördüncü ne oldu bilmiyorum, teröristler. Meğerse daha sonra bir tanesi bunların Cumhuriyet Halk Partisinin mensubu olduğu ortaya çıkıyor. Bunlar iç içe ya, bunlar iç içe çalışıyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan
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