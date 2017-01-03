ANTALYA

Batı Akdeniz için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı az bulutlu, öğleden sonra Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçelerinde sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve batı, öğleden sonra güney ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette, denizlerde ise kuzey ve batı, öğleden sonra güneyden 2 ila 4 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede, gece ve sabah saatlerinde sahil kesiminde hafif, iç kesimlerde orta, yer yer kuvvetli buzlanma ve don görülmesi bekleniyor.

AA