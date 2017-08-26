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Başsavcılıktan 'Adil Öksüz' açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün, "serbest bırakıldıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama emrine rağmen uçakla seyahat ettiği, havalimanlarında yakalanmadığı" iddiasını yalanladı.

Başsavcılıktan 'Adil Öksüz' açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün, "serbest bırakıldıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama emrine rağmen uçakla seyahat ettiği, havalimanlarında yakalanmadığı" iddiasını yalanladı.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 16:18
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Başsavcılıktan 'Adil Öksüz' açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Adil Öksüz'ün, "serbest bırakıldıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama emrine rağmen defalarca Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ'a uçakla seyahat ettiği, havalimanlarında yakalanmadığı" şeklindeki iddiayı yalanladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan 15 Temmuz'da darbeye teşebbüs eylemini organize eden "FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı" Öksüz'ün, "serbest bırakıldıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama emrine rağmen defalarca Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ'a uçakla seyahat ettiği, havalimanlarında yakalanmadığı" iddiasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, yapılan inceleme sonucu, haberde seyahat ettiği belirtilen Adil Öksüz'ün, "FETÖ'nün mahrem imamı" firari Adil Öksüz olmadığı, söz konusu kişinin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası farklı başka bir vatandaş olduğu, isim ve soyadı benzerliği nedeniyle konunun soruşturma aşamasında araştırıldığı ve isim benzerliği olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖ
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