Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Başsavcıdan vatandaşlara destek çağrısı

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı İrcal, FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında suç ve suçluları bulmak için vatanını seven herkesin yardımına ve desteğine ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Başsavcıdan vatandaşlara destek çağrısı

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı İrcal, FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında suç ve suçluları bulmak için vatanını seven herkesin yardımına ve desteğine ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

04 Ağustos 2016 Perşembe 11:58
555 Okunma
Başsavcıdan vatandaşlara destek çağrısı

 Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, yaptığı yazılı açıklamada, milletin 15 Temmuz gecesi haince ve alçakça bir saldırıya uğradığını anımsattı. 

Allah'ın bu devleti ve milleti böyle bir belanın sınırından çekip aldığına işaret eden İrcal, şunları kaydetti:

"Ancak tehlikenin henüz geçtiğini söylemek için vakit çok erkendir. Bu hain yapı maalesef devletin her kurumunda örgütlenmesini büyük ölçüde tamamlamış ve istihbarat örgütlerine dudak ısırtacak kadar da gizliliğe önem vermiştir. Yaşanan bu darbe girişimi sonrasında da doğal olarak devletimiz kendini ve sorumlu olduğu milletini korumak ve kollamak için üzerine düşen vazifeleri yapmaya başlamıştır. Bu kapsamda yargı camiası olarak da bizler suç ve suçluları bulmak ve hain örgütün devlet içine sızan elamanlarını tespit etmek için soruşturmaları yürütmekteyiz. Ancak bir bukalemun gibi renk değiştirme yeteneğine sahip, her kılığa giren ve birçok yüze sahip bu elamanları bulup çıkarmak kolay değildir. Zaman, emek, fedakarlık ile birlikte vatanını milletini seven herkesin de yardım ve desteğini gerektirmektedir."

Vatandaşlardan destek talebi

İrcal, bu kapsamda herkesin bildiğini bildirmesi, her türlü desteğini göstermesi gerektiğini belirterek, "Bu devlet bizimdir, ben biliyorum ki çoğumuzun gideceği bir yer, sığınacağı bir devlet de yoktur. Bu nedenle öncelikle eğer vatandaşlarımızdan bu yapı içinde herhangi bir şekilde herhangi bir zamanda bir bağlantı ve irtibat oldu ise devletimize güvenerek açık yüreklilikle bunu belirtmelerini diliyorum. Bu bir istiklal ve kurtuluş mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Devletin istihbarat teşkilatı ve güvenlik güçleri sayesinde her şeyin er geç ortaya çıkacağını vurgulayan İrcal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'bir dönem biz bunları böyle bilmiyorduk, Allah bizleri affetsin' sözleri sizlere ve hepinize yol gösterici olmalıdır. Değişik vesileler ile bu yapı içinde bulunulduysa veya bu yapıya dahil olanlar biliniyorsa ve bu hususlar açık yüreklilikle bildirilerek devletin adaletine sığınılırsa, inanın bu yüce millet ve onun emrindeki yargı sizleri mağdur etmeyecek ve herkese gerekli kolaylık ve yasal bağışlanma yollarını açacaktır. Ama yapılan soruşturmalar sonucunda ulaşılan birtakım bilgiler olursa artık bu sonuçtan sonra söyleyecek herhangi bir sözün kalmadığı kanaatindeyim. Çünkü bu millet 3-4 yıldır 17-25 Aralık sürecini, MİT tırları olayını ve son olarak da 15 Temmuz gerçeğini yaşamıştır. Tüm bu yaşananlardan sonra artık kendini ve bildiklerini saklama yoluna gidenlerin ise iyi niyetli olduğunu söylemek mümkün olmayacaktır."

İrcal, açıklamasını, "Devletini ve milletini seven, vatanına sahip çıkan ve etkin pişmanlık taşıyan herkesi bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığımıza yardıma çağırıyor ve tüm vatandaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah bu devlet ve milletin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadeleriyle sonlandırdı.

AA

Son Güncelleme: 04.08.2016 11:59
Anahtar Kelimeler:
SivasCumhuriyet BaşsavcısıMurat İrcal15 TemmuzMİT TırlarıFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ